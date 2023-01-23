怕遭烏無人機「斬首」？ 普廷官邸附近裝起「鎧甲」防空系統

俄國總統普廷位於諾夫哥羅德地區的瓦代爾官邸附近，又發現俄軍新裝設一組「鎧甲」（Pantsir） 防空飛彈系統。（圖取自推特）

2023/01/23 22:04

〔編譯陳成良／綜合報導〕19日起流傳的照片顯示，俄羅斯國防部及教育部大樓等多棟位於莫斯科市中心的政府大樓天台，已安裝「鎧甲」（Pantsir） 中短程防空飛彈系統；如今眼尖的網友發現，同樣的防空系統也安裝在俄國總統位於諾夫哥羅德州瓦爾代湖（Lake Valdai）畔官邸附近。

多家烏克蘭媒體報導，自烏國15日公布布其自主研發一款射程1000公里、遠程攻擊型無人機已成功完成首次試射後，莫斯科開始出現不尋常強化防空系統舉動，不排除兩者之間有關係。

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支持俄軍侵烏的俄羅斯著名記者科茨（Alexander Kots）表示，莫斯科出現飛彈防衛系統，意味領導層已意識到莫斯科有遭襲擊風險，甚至只是時間問題，因此提前因應，「預先準備而不是遇襲後才應對，是好事」。

烏克蘭「觀察者」（Obozrevatel）電視台23日報導，普廷的瓦爾代官邸附近，被發現安裝了「鎧甲」（Pantsir）防空飛彈系統，據信是為了防止普廷遭到「斬首」。

瓦爾代官邸是普廷已知8處官邸之一，這處住所最初被計劃作為前蘇聯獨裁者史達林一處別墅，但他嫌那裡不夠安全。早在1930年代，那裡是小半島上唯一的建築物，被茂密的森林包圍，只有一條通往大陸的逃生路線。儘管如此，瓦爾代官邸仍於1980年代完工。俄羅斯第一任總統葉爾辛喜歡在那裡釣魚。普廷擔任總統後，繼承了瓦爾代官邸的使用權。

俄政府在國防部頂樓部署「鎧甲」防空系統。（圖片取自推特）

烏克蘭這款新型遠程攻擊無人機，射程1000公里，可打擊克里米亞半島全境，攻擊範圍涵蓋莫斯科。（圖片取自Ukroboronprom官網）

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