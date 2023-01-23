刮中近千萬彩券卻下場淒涼 英男揮霍無度負債賣房還要關進牢

英國有名男子雖然買刮刮樂幸運刮中近千萬大獎，然而卻因過度揮霍，導致下場淒涼。示意圖，圖與新聞事件無關。（路透）

2023/01/23 14:36

〔即時新聞／綜合報導〕有些人在買彩券或刮刮樂幸運中大獎後，不但沒有從此擺脫貧困生活，反而因毫無節制的花費，導致下場淒涼。英國有名男子在2010年時，因購買的刮刮樂幸運中了25萬英鎊（約新台幣912.7萬），然而近期卻被媒體報導，他現在不但把房子賣掉，甚至還付不出鉅額債務，如今將要面臨被關進監獄的慘況。

綜合外媒報導，來自蘇格蘭的唐納森（Gerry Donaldson）自2010年刮中大獎後，過上揮霍無度的奢靡生活，並在短時間內就把這筆錢全數花光，最後甚至不得不把房子賣掉來維持生活。另據報導指出，唐納森還因為非法種植大麻被定罪，然而多年過去，他因未能償還1.2萬英鎊（約新台幣43.8萬）的法庭債務，即將被裁定入獄服刑。

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檢察官菲奧娜漢彌爾頓（Fiona Hamilton）指出，依據調查顯示，唐納森在2021年3月出售名下房產，並獲得3.6萬英鎊（約新台幣131.4萬），儘管他之前因為買刮刮樂中大獎，但這筆錢的去向並不明確，目前已知他名下唯一資產僅有一輛車。此外，儘管唐納森要入獄服刑，但檢察官仍會全額追討他迄今所積欠的債務。

另據唐納森的前鄰居透露，他們完全沒想到唐納森竟會把中獎的錢全數花光，「一個人能在這麼短的時間內，就把中獎的獎金花掉這麼多，這確實令人難以置信」，並提到他家中其實還有孩子要照顧，然而現在不但什麼財富都沒有留下，甚至被送進監獄後仍必須還錢，對此感到不勝唏噓。

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