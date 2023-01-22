疫情死亡不明 中國當局下令春節不許哭窮賣慘禁返鄉文

中國當局宣布，自18日起展開為期1個月網路言論管制，又稱網路「晴朗」春節治專案，嚴禁哭傷賣慘、返鄉文。（法新社）

2023/01/22 11:33

〔即時新聞／綜合報導〕中國疫情嚴重，但當局公佈的死亡人數太低遭受國際質疑，外媒報導指出，春節返鄉探親民眾恐有感傷、灰暗情緒，對此中國當局已下令，自18日起展開為期1個月網路言論管制，又稱網路「晴朗」春節治專案，嚴禁哭傷賣慘，也不能有返鄉文、回鄉筆記等企圖以不實發言來煽動情緒。

《自由亞洲電台》報導，中央網信辦日前發布，為營造喜慶祥和的春節網上輿論氛圍，自18日起開展為期1個月的『晴朗』 2023年春節網絡緩解整治專項」，將加強網絡謠言的整治力度，尤其編造春節疫情走勢、杜撰最新防疫政策等。有網友稱，春節後，疫情恐朝向醫療落後的農村擴散，當局怕真實狀況被返鄉民眾PO網，只能先下手為強。

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中國網友則批評，「人生在世，生老病死，禍福旦夕，誰沒過焦慮？誰不曾有過灰暗情緒？指著老天說不許刮風下雨的不是小醜是什麽？」、「鄉下事，不要記、不要拍，更不能說出來，這樣就太平無事！」、「直接取消文字算了，省得老爺們費勁查封控筆記」、「實事求在哪裡了？為什麽找不到他？」。

根據中央網信辦發佈「清朗·2023年春節網路環境整治」6大任務包含防犯網路詐騙案、網路賭博；嚴查網路霸凌；整治封建迷信；嚴禁粉絲對罵等；防止渲染灰暗情緒；還有「嚴肅查處網絡炫富、宣揚暴飲暴食等問題，避免不良風氣反彈回潮」，不只不讓網友發布灰暗情緒討拍文，還不許網友曬出「天價年夜飯、高額年終獎金、巨額紅包、頂級豪宅」等。

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