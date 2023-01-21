荷蘭宣布援助烏克蘭「愛國者」 不排除加碼F-16戰機

橙色作為荷蘭的國家色，不但出現在他們足球隊的球衣上，更是出現在空軍戰鬥機上。這架橙色的戰機正是荷蘭空軍的F-16，其醒目的外觀在其他灰色塗裝的F-16中顯得鶴立雞群。（取自荷蘭空軍官網）

2023/01/21 18:40

〔編譯陳成良／綜合報導〕西方國家正在加快向基輔運送武器之際，荷蘭20日宣布將援助烏克蘭裝備愛國者防空系統；此外，荷蘭外長胡克斯特拉（Wopke Hoekstra）表示，荷蘭不派除未來直接援助烏克蘭F-16戰機。

此前，荷蘭媒體《Elsevier Weekblad》去年11月曾報導，荷蘭內閣正在考慮向東歐盟國提供自家多餘的F-16戰機，使他們反過來向烏克蘭提供俄製米格戰機。

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另據《法新社》報導，荷蘭國防部20日在一份聲明中表示，荷蘭將幫助烏克蘭裝備愛國者防空系統，這個系統包括2個發射器及飛彈。荷蘭國防部稱，這是荷蘭與美國及德國合作的項目，3國聯合向烏克蘭提供愛國者防空系統。

聲明中強調，這項合作是烏克蘭總統澤倫斯基緊急呼籲的結果。「烏克蘭希望加強防空系統，以抵禦俄羅斯飛彈和無人機對烏克蘭城市的持續攻擊。」

據《紐西蘭時報》報導，胡克斯特拉在19日的會議中談到，如果基輔提出要求，荷蘭內閣將研究向烏克蘭提供F-16戰機的事宜。並稱荷蘭政府內閣將以「開放的心態」來看待這樣的請求。他強調，荷蘭在交付常規裝備方面「沒有禁忌」

此外，在達沃斯（Davos）世界經濟論壇（WEF），荷蘭國防部長歐龍仁（Kajsa Ollongren）也談到，荷蘭願意幫助分攤其他國家送往烏克蘭的豹2戰車的費用。

烏克蘭一直要求獲得西方現代「主戰車」（Main Battle Tank，或譯「主戰坦克」），波蘭和芬蘭願意提供德國製造的「豹-2」（Leopard 2），但他們仍需要得到德國同意。

柏林正在猶豫不決。德國政府正面臨放行這些戰車前往烏克蘭的巨大壓力。歐龍仁在達沃斯說，荷蘭願意幫助支付相關費用，讓這些戰車進入烏克蘭，不過交付作業必須在歐洲內或北約聯盟內進行。

「愛國者」是烏克蘭迄今獲得的最有效遠程防禦武器系統。（圖擷取自DVIDS官網）

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