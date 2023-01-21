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    孟買對話 陳牧民籲印度以新思維加強與台合作

    2023/01/21 00:15

    〔中央社〕駐印度副代表陳牧民今天在印度商業大城孟買（Mumbai）出席研討會，講述台印度關係近30年來的演變，並呼籲印度政府以新思維加強與台灣合作，特別是在經濟與科技領域。

    孟買非政府組織「耶舒萬勞．查文中心」（Yashwantrao Chavan Centre）最近發起「孟買對話」系列研討會，今天的主題為「為何台灣應成為印度的朋友：印台關係發展」，陳牧民受邀擔任主講人。

    陳牧民在演說中指出，台灣與印度的彼此瞭解並不深，這主要是因為地理距離遙遠、文化差異大，且直到1995年才互設代表處，但雙邊關係自設處後開始穩定發展。

    他舉例，台印雙邊貿易額在1995年只有9億3400萬美元，到了2021年已增至77億美元；台灣對印度累計投資金額已達11億3100萬美元，若加上台商透過第3國所作投資，實際金額應已超過20億美元。

    陳牧民坦言，這些數字和台灣其他主要貿易夥伴相比並不顯眼，但美中貿易競爭正在改變這樣的局面，許多台灣企業已開始撤離中國遷來印度，台灣與印度也注意到彼此的強項，希望攜手減少對中國的依賴，打造新的供應鏈。

    他說，現今印台關係的架構是在30年前建立，在後COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情時代經濟合作需求激增的情況下，這樣的架構顯然已經不足。

    陳牧民強調，台灣盼與印度洽簽全面經濟協定，印度希望與台灣在資訊科技產業合作，且雙方在技術培訓、智慧農業及綠色能源等領域也有共同利益，合作將可創造雙贏。

    他說：「現在是印度對台開啟新思維的時候了，印度對台官方政策應更開放、務實，發展新策略來吸引台灣的中小企業前來投資。」

    陳牧民說，台印關係正進入新階段，共同利益與相互需要將推動雙方建構「真正的夥伴關係」。（編輯：林治平）1120121

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