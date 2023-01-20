香港1月30日起確診免隔離 持續要求配戴口罩

各國防疫陸續鬆綁，香港政府昨也宣布，自本月30日起取消對武漢肺炎確診者發出隔離令，當天也會通知先前被隔離的人士取消隔離。（彭博）

2023/01/20 16:00

〔即時新聞／綜合報導〕各國防疫陸續鬆綁，香港政府昨也宣布，自本月30日起取消對武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診者發出隔離令，當天也會通知先前被隔離的人士取消隔離。

綜合媒體報導，香港政府19日表示，自1月30日起，將不再要求確診者必須進行隔離，快篩呈陽性的人士也不用向當局申報。這也是將武肺從嚴重呼吸道疾病降級為地方性流行病（endemic disease）的部份決定，香港特首李家超稱，「我已決定取消對感染COVID患者的隔離命令。這是朝向正常的重要一步」。

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報導指出，雖然取消隔離措施這項主要防疫限制之一，但香港人仍須依規定配戴口罩。醫務衞生局局長盧寵茂表示，香港經歷3年疫情，隨著病毒不斷演變，Omicron成為主流病毒株，死亡率也有明顯分別。為了讓社會有序恢復正常，處理新冠疫情也有新模式，由原來一刀切強制隔離，改為市民自主決定。

盧寵茂也強調，取消隔離不代表病毒已消失，新冠病毒對於年長者及幼童仍有風險，全球疫情仍有變數，口罩在幫助預防呼吸道疾病感染中發揮重要作用，在冬季結束前仍會保持「口罩令」，政府也會維持對病毒的緊急應變級別，密切監測病毒變異情況和污水檢測數據，也會繼續為住院病人進行病毒基因測序。

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