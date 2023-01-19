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    美國首度提供「史崔克裝甲車」軍援烏克蘭 預計移交近百輛

    拜登政府正準備宣布向烏克蘭提供25億美元軍援計畫，此將是美國首度提供烏國史崔克裝甲車，預計移交數量近100輛。。圖為史崔克裝甲車。（美聯社）

    拜登政府正準備宣布向烏克蘭提供25億美元軍援計畫，此將是美國首度提供烏國史崔克裝甲車，預計移交數量近100輛。。圖為史崔克裝甲車。（美聯社）

    2023/01/19 16:27

    〔即時新聞／綜合報導〕美國政治新聞網站《政客》（Politico）上週披露，五角大廈考慮在下一個軍援計畫中向烏克蘭提供史崔克裝甲車（Stryker vehicle），對此2名知情人表示，拜登政府準備宣布向烏克蘭提供25億美元軍援計畫，其中包含史崔克裝甲車，此將是美國首度提供烏國史崔克裝甲車，預計移交數量近100輛。

    綜合外媒報導，2位知情人士透露，新的軍援將包括更多布萊德雷戰車（Bradley Fighting Vehicles）和史崔克裝甲車，此代表美國承諾援助烏克蘭抗俄的裝甲車輛有重大升級，清單上還有防地雷反伏擊車（MRAP），美方已承諾提供烏軍500輛防地雷反伏擊車。史崔克裝甲車能在戰場上運送步兵的裝甲車，比起布萊德雷戰車更輕、速度更快。

    消息人士透露，目前美方這項軍援烏國的方案尚未得到最終定論，預計於本週末前有更多討論。

    另外美方預計會提供更多火砲系統與「海馬斯」多管火箭系統（HIMARS）的彈藥給烏克蘭，但不會提供坦克或長程飛彈。儘管烏克蘭官員持續遊說華府提供長程飛彈，亦即射程約300公里的陸軍戰術飛彈系統（ATACMS），不過拜登政府拒絕提供烏國這些武器，因為擔憂可能造成與俄羅斯的衝突升高。

    基輔要求提供獲得現代化坦克，但美方沒有答應。五角大廈官員解釋，因為後勤和維修困難，將不提供美軍戰車「M1艾布蘭」（M1 Abrams）。

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