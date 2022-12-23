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    贈愛國者飛彈系統後......美媒：擬在美國本土訓練烏軍

    美國捐贈愛國者飛彈防禦系統給烏克蘭後，還準備在本土訓練烏軍人員操作。（美聯社檔案照）

    美國捐贈愛國者飛彈防禦系統給烏克蘭後，還準備在本土訓練烏軍人員操作。（美聯社檔案照）

    2022/12/23 16:42

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統拜登22日在白宮接待來訪的烏克蘭總統澤倫斯基，承諾提供愛國者飛彈防禦系統，以強化烏軍抵抗俄軍空襲的能力。美國政治新聞網站《政客》（Politico）當天披露，五角大廈考慮在美國境內的訓練烏軍操作這套系統，將是烏軍首次在美受訓。

    報導引述2名美國防部官員指出，自俄國侵烏以來，烏克蘭武裝部隊已在東歐、德國和英國完成「海馬斯」（HIMARS）高機動性多管火箭系統等各種武器的操作訓練，但直到目前為止，烏軍尚未在美接受任何訓練。

    基輔當局早已要求美方提供愛國者飛彈防禦系統，但美方基於該系統的複雜性及訓練過程冗長，一直沒有應允。隨著澤倫斯基訪美，拜登才宣布將援烏一組愛國者飛彈發射平台。五角大廈正在討論是否在美國本土為烏軍進行所有訓練，潛在地點是奧克拉荷馬州西爾堡（Fort Sill）基地，因為該處有大多數教官及複雜模擬器；亦或將部份訓練移至第三方國家，如歐洲的美軍基地，但此舉會有更多後勤困難。整個訓練過程預計將長達數月，共須訓練90人。

    據了解，愛國者系統由發射器、控制站、雷達及供電系統組成，可能需時數月才能實際部署，美軍不會在烏軍接受完整訓練前移交武器。此外，美軍可能從庫存中調撥一組愛國者系統給烏國，而非從中東或歐洲等部署地點調派，尤其不會從沙烏地阿拉伯等國調派，因為他們必須防範伊朗無人機和巡弋飛彈。

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