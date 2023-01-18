中國醫院走廊老人隨機大石砸頭奪命 受害女子腦袋被砸破鮮血直流

中國一間醫院傳出攻擊事件，當事醫院走廊上有3人在睡覺，無故遭老人持硬物砸頭。（翻攝推特）

2023/01/18 15:59

〔即時新聞／綜合報導〕中國一間醫院傳出攻擊事件，當事醫院走廊上有3人在睡覺，一名老人步履蹣跚，雙手持大石頭走進監視錄影器畫面中，選擇一名熟睡的女子，朝她頭部重砸數次，受害女性失去知覺、頭破血流，而這名老人還想攻擊在場另外2人與路過民眾。誇張畫面曝光引發關注，中國微博則再次祭出刪除影片手段控制輿論。

根據中國網友資訊與備份影片，這起攻擊事件發生在今年1月8日凌晨4時半許，當時正是休息時刻，走廊上有3床，上面分別躺著2女1男，其中一床似為陪病用的行軍床，一名老人鬼鬼祟祟的走了進來，手中持有疑似為大石的硬物，他鎖定其中一名睡在病床上的女子，看了一眼監視器鏡頭後，朝女子頭部用力砸下。

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受害女子頭部遭受重擊，雖然從睡夢中清醒，但無法反應或起身逃跑，手摸著痛處，而這名老人篤定要奪這名女子性命，接著幾下無情狠砸，女子失去意識，頭部也被老人砸破，鮮血直流。

老人見殺人得逞，轉身要去砸其他人，吵醒了睡覺的男子，兩人僵持一陣後，男子成功逃跑，老人遂改變目標，向另一名熟睡女子砸去，成功砸到第一下，不過她即刻起身與老人對抗，最後也成功逃難。畫面另一個角落，第一位被老人攻擊的女子早已從床上滑落地面，沒有動靜，枕頭上的血跡怵目驚心。

殺人的老人全程面無表情，彷彿奪取人命只是打蟑螂一般的小事。這段殘忍影片沒有獲得任何官方單位出面回應，甚至在微博上引發中國民眾關注後，遭到中國微博刪影片、壓熱搜，企圖粉飾太平，目前餘文字討論較多，有中國網友辨識出事發醫院應該是在黑龍江。

中國網友感到相當驚駭，「開始以為被砸的是他認識的人，看後來這是隨機殺人啊」、「為啥要壓這個事？」、「這真的太恐怖了……年紀這麼大了誰能想到他這樣無差別攻擊病人」、「他X的（老人）到底什麼背景？現在全網都在壓（消息）」。

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