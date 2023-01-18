指美國二戰以艦隊規模戰勝日本 專家示警：不可輕忽中國海軍數量

美國學者坦格雷迪警告，過去2500年的歷史戰例中，規模更大的艦隊總是站在勝利這方，強調當今美國不可輕忽中國海軍在數量上的優勢。圖為美軍1945年4月登陸沖繩。（圖擷取自美國海軍歷史與遺產司令部官網）

2023/01/18 10:11

〔即時新聞／綜合報導〕中國在太平洋地區動作頻頻，持續擴大海軍規模，試圖與美國一爭印太霸主地位，美國學者對此警告，若借鏡歷史，在過去2500年的歷史戰例中，擁有優質船艦的小型艦隊並非取勝之道，規模更大的艦隊總是站在勝利這方，強調當今美國不可輕忽中國海軍在數量上的優勢。

美國海軍戰爭學院（NWC）未來戰爭研究學者坦格雷迪（Sam Tangredi）投書「美國海軍研究協會」的「議事錄」月刊（Proceedings），指出從西元前500年的波希戰爭到冷戰時期的代理人衝突，在28場海戰中僅有3場是規模較小、擁有卓越技術的一方擊敗規模龐大的一方，其他海戰大多是以人數優勢獲勝，或是在軍力相等時以戰略勝出。

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坦格雷迪以二次世界大戰的太平洋戰爭為例，表示日本海軍技術在大戰初期優於美國，包括零式戰機、被稱為「長槍魚雷」的九三式魚雷等軍備，美國透過反制措施或自行研究類似版本的武器來抵銷日本優勢。隨著美國軍工體系大規模運轉，美方不僅加速生產也加速創新，因此日本在海軍技術上逐漸落後。

坦格雷迪指出，日本與美國在戰爭初期都僅有8艘航空母艦，但美國航艦部隊分布在大西洋與太平洋，讓日本於二戰初期在太平洋擁有作戰優勢。戰爭期間，兩國的工業生產力讓軍備數量出現差距，日本二戰時建造18艘航艦，但美國建造了144艘，「除非美國說不打，否則日本永遠沒機會打贏，即使出動神風特攻隊也一樣」。

坦格雷迪表示，造船業是美國在1940年代成為世界工業巨頭的重要因素，但目前造船業巨頭的頭銜屬於中國，美國的國防產業自冷戰結束以來便不斷萎縮，多數分析人士也懷疑美國國防工業在戰時是否能迅速擴張滿足需求。

坦格雷迪提到，由於美國海軍的遠程精確武器成本問題，導致這些武器庫存量較低，當敵方艦隊的數量越多，這些武器的庫存也消耗得越快，烏俄戰爭已證明，由於俄軍的數量龐大，導致烏軍必須消耗大量武器。海軍建立龐大艦隊的目的不該只是為了消耗敵方的精確武器庫存，相對於武器，船艦本身的成本更高，而數量更多的艦艇會增加敵人的瞄準困難度，更可透過欺敵措施來增強效果。

坦格雷迪分析過往海戰歷史，強調：「我並不是說規模較小、技術先進的艦隊『永遠無法擊敗』規模較大的艦隊，只是在過去1200年內的3個戰例以外，規模較小、技術先進的艦隊從沒贏過規模較大的艦隊。」坦格雷迪直言：「美國領導人必須捫心自問，在這場戰鬥中，他們願意在技術優勢上賭上多少。」

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