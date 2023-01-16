極樂警局！ 美國女警和6名同事3P、口交 全遭解雇、停職

美國田納西州已婚女警霍爾（左）和6名男警發生了瘋狂性行為，如今全遭解雇、停職處理。（圖擷自La Vergne Police Department臉書）

2023/01/16 14:05

〔即時新聞／綜合報導〕美國田納西州拉維爾涅警察局（La Vergne Police Department）已婚女警霍爾（Maegan Hall），和6名男警發生了瘋狂性行為，3P、口交樣樣來，如今7人全遭解雇或停職處理。

據《紐約郵報》報導，拉維爾涅市長科爾（Jason Cole）接到了警局雜交的舉報，隨即展開了調查，結果發現霍爾多次在飯店、船上、男警家中和對方發生性關係。

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詳細內容顯示，霍爾值勤期間曾在警局裡大膽幫同事鮑威爾（Lewis Powell）、希爾茲（Seneca Shields）口交，還炫耀鮑威爾的命根子又黑又大，並和同事馬格里奧科（Patrick Magliocco）夫婦3P。

鮑威爾在接受調查時最初不承認，後來才坦承2人有過關係，他悲苦地透露這件事情曝光後，自己就陷入了家庭危機，不僅被妻子痛扁還有可能會失去小孩的扶養權。希爾茲最初同樣否認，但在多次追問後終於承認曾被霍爾口交。

馬格里奧科在訊問過程中，承認自己和霍爾發生多次性關係，並指稱霍爾最初是在派對上得知他和太太艾米（Amy）處於開放式婚姻，因此現場和艾米女女接吻，當時霍爾的丈夫還在旁邊親眼目睹。

另外，男警霍拉迪（Larry Holladay）供稱他和霍爾之間有多次性關係，盧戈（Juan Lugo）也曾和霍爾在汽車旅館啪啪啪，麥高恩（Ty McGowan）則是在霍爾家中展示過自己的下體。

當局最終解雇了女警霍爾，鮑威爾、希爾茲、盧戈、麥高恩因為不配合調查等行為也遭開除，至於馬格里奧科和霍拉迪則是停職處理，另有1名巡警休貝爾（Gavin Schoeberl）可能和此案有關，也是停職接受調查。

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