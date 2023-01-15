金恩博士紀念雕像揭幕！ 網曝「邪惡角度」像極巨大陽具......

網上不少人批評這座紀念金恩博士的青銅雕像外型，從側邊角度看很像陽具。（美聯社）

2023/01/15 21:59

〔即時新聞／綜合報導〕為紀念美國民權運動領袖金恩博士（Martin Luther King, Jr.）的青銅雕像，上週五（13日）於波士頓市中心的波士頓公園（Boston Common）揭幕，沒想到雕像外型曝光後，隨即在社群平台「炎上」，不少網友直呼雕像外型極似巨大陽具。

綜合外媒報導，一座紀念金恩博士、名為「擁抱」的青銅雕像13日於波士頓公園舉行揭幕儀式，在黑色簾幕揭開後，映入觀眾眼簾的景象引發批評，不少人直言看不懂雕塑想表達的意象，且很容易「聯想到別的東西」，有人更驚呼從側邊看的角度猶如雙手捧著巨大男性生殖器。

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事實上，這座高20英尺（約6公尺）的雕像是在致敬金恩博士1964年得知自己獲得諾貝爾和平獎時，與妻子科麗塔（Coretta Scott King）相擁的畫面，但雕塑卻去除頭部與軀幹，只取2人抱在一起的胳膊。據悉，這座雕像造價1000萬美元（約新台幣3億）。

網友紛紛表示，「這外型只能用可怕來形容」、「要就把金恩夫婦擁抱的畫面還原完整，是不夠錢做出上半身嗎？」、「花這麼多錢造出個垃圾」、「如果一座雕塑讓大多數觀眾誤會其含義並且導致原本紀念金恩博士的用意失焦，那這作品就已經是失敗之作了」。不過也有人認為雕像好看，在網上感念金恩博士生前對推動美國非裔民權的貢獻。

13日於波士頓公園揭幕的金恩博士紀念雕像挨批。（美聯社）

網友在網上分享金恩博士紀念雕像的「邪惡角度」。（圖翻攝自推特）

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