為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    俄國用假網頁虛構烏東鹽城淪陷 烏媒：CNN也中計！

    俄羅斯在Telegram創建虛假的「烏克蘭武裝部隊第46旅」頻道網頁。（取自《Stopfake》臉書專頁）

    俄羅斯在Telegram創建虛假的「烏克蘭武裝部隊第46旅」頻道網頁。（取自《Stopfake》臉書專頁）

    2023/01/15 17:20

    〔編譯陳成良／綜合報導〕俄烏目前最激烈的戰線位於烏東鹽城蘇勒答爾（Soledar），俄國聲稱已佔領當地，烏軍否認，透露他們已遭包圍但仍持續堅守。美國有線電視新聞網（CNN）13日報導稱，當地烏軍似乎有組織地撤退，因為他們看起來「不慌不忙」。但烏克蘭媒體直指，俄羅斯利用假網頁虛構蘇勒答爾淪陷消息，CNN也中計，淪為俄方傳聲筒！

    烏克蘭「觀察者」（Obozrevatel）電視台13日報導，俄羅斯宣傳人員發起了另一項訊息和心理作戰行動（IPSO），以向外國觀眾誤導烏克蘭前線發生的事件。特別是，他們在社群媒體Telegram創建了「烏克蘭武裝部隊第46旅」的虛假頻道，該頻道頁面上報告俄軍在頓內茨克地區佔領了蘇勒答爾。

    報導稱，據烏克蘭查核組織《Stopfake》的專家指出，就連13日報導烏軍從蘇勒答爾「有組織地撤退」的CNN，也是被俄羅斯放出的假消息誤導

    烏俄戰爭開打前後，《Stop Fake》無分晝夜24小時在偵測與查證所有的情況，並持續確認俄羅斯媒體放出的消息。

    《Stop Fake》指出，CNN遭誤導，可能是由於記者對使用Telegram 的風險一無所知，或者有人故意向記者推薦該頻道。

    真正的「烏克蘭武裝部隊第46旅」Telegram頻道網頁。（取自《Stopfake》臉書專頁）

    真正的「烏克蘭武裝部隊第46旅」Telegram頻道網頁。（取自《Stopfake》臉書專頁）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    殘暴！俄動用升級款戰略轟炸機 發射「航艦殺手」飛彈炸烏第4大城
    2023/01/15 16:28

    殘暴！俄動用升級款戰略轟炸機 發射「航艦殺手」飛彈炸烏第4大城
    影片曝光！ 25名瓦格納傭兵 在蘇勒答爾被海馬斯剿滅
    2023/01/15 14:32

    影片曝光！ 25名瓦格納傭兵 在蘇勒答爾被海馬斯剿滅

    增值最後機會 入主新北房價明日之星
    可覆蓋莫斯科！烏軍1000公里射程攻擊無人機試射成功
    2023/01/15 14:07

    可覆蓋莫斯科！烏軍1000公里射程攻擊無人機試射成功
    開戰後最血腥戰役！烏克蘭鹽城兩大重要性 克宮承認傷亡慘重
    2023/01/12 05:41

    開戰後最血腥戰役！烏克蘭鹽城兩大重要性 克宮承認傷亡慘重

    除舊佈新 醫師分享抗空污濾病毒神器
    國際今日熱門

    2023春節專區

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播