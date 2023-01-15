俄國用假網頁虛構烏東鹽城淪陷 烏媒：CNN也中計！

俄羅斯在Telegram創建虛假的「烏克蘭武裝部隊第46旅」頻道網頁。（取自《Stopfake》臉書專頁）

2023/01/15 17:20

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄烏目前最激烈的戰線位於烏東鹽城蘇勒答爾（Soledar），俄國聲稱已佔領當地，烏軍否認，透露他們已遭包圍但仍持續堅守。美國有線電視新聞網（CNN）13日報導稱，當地烏軍似乎有組織地撤退，因為他們看起來「不慌不忙」。但烏克蘭媒體直指，俄羅斯利用假網頁虛構蘇勒答爾淪陷消息，CNN也中計，淪為俄方傳聲筒！

烏克蘭「觀察者」（Obozrevatel）電視台13日報導，俄羅斯宣傳人員發起了另一項訊息和心理作戰行動（IPSO），以向外國觀眾誤導烏克蘭前線發生的事件。特別是，他們在社群媒體Telegram創建了「烏克蘭武裝部隊第46旅」的虛假頻道，該頻道頁面上報告俄軍在頓內茨克地區佔領了蘇勒答爾。

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報導稱，據烏克蘭查核組織《Stopfake》的專家指出，就連13日報導烏軍從蘇勒答爾「有組織地撤退」的CNN，也是被俄羅斯放出的假消息誤導

烏俄戰爭開打前後，《Stop Fake》無分晝夜24小時在偵測與查證所有的情況，並持續確認俄羅斯媒體放出的消息。

《Stop Fake》指出，CNN遭誤導，可能是由於記者對使用Telegram 的風險一無所知，或者有人故意向記者推薦該頻道。

真正的「烏克蘭武裝部隊第46旅」Telegram頻道網頁。（取自《Stopfake》臉書專頁）

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