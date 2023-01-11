開戰後最血腥戰役！烏克蘭鹽城兩大重要性 克宮承認傷亡慘重

俄國8日砲轟烏東蘇勒答爾畫面。（路透）

2023/01/11 23:33

〔編譯管淑平／綜合報導〕俄羅斯傭兵團體「瓦格納」宣稱已經控制烏克蘭東部鹽礦城蘇勒答爾（Soledar），但是遭烏國政府否認。蘇勒答爾的重要性在於，擁有總長約200公里的鹽礦坑道，可用於滲透敵後。克里姆林宮11日談到蘇勒答爾之戰，承認俄方傷亡慘重。

烏克蘭武裝部隊東部集團發言人奇列瓦蒂（Serhiy Cherevatyi）駁斥俄方控制該城之說「不是事實」，國防部副部長馬里亞爾（Hanna Maliar）11日發文說，俄方部隊設法突破烏軍防線，但是未能成功，俄方尚未完全拿下該城，烏軍仍在奮戰。

請繼續往下閱讀...

克里姆林宮發言人佩斯科夫針對瓦格納集團領導人普里格津（Yevgeny Prigozhin）宣稱拿下蘇勒答爾，表示「不著急」、要記者等官方宣佈；俄國國防部也說激烈戰鬥持續中，「部隊正在城內作戰」。

但是，烏、俄雙方都坦言，蘇勒答爾是一場血戰。烏國總統顧問波多利雅科（Mykhaylo Podolyak）11日向《法新社》說，蘇勒答爾和附近俄國久攻數月尚未拿下的巴赫姆特戰事，是開戰以來「最血腥」，「在蘇勒答爾很血腥，大量砲戰，短兵交戰，尤其是今天」。他相信俄軍蒙受「龐大」損失，但是也承認烏國方面「也有人員損失，肯定比之前其他任何地方還多」。

佩斯科夫11日的談話也指出，蘇勒答爾有「正面進展」，但是「這是付出高昂代價得來的。」

蘇勒答爾位於巴赫姆特以北約10公里，是歐洲最大鹽礦所在地，若俄軍奪下該礦城，會是近幾個月經歷一連串戰場挫敗後，一大具有象徵性、軍事和商業利益的戰果。《英國廣播公司新聞網（BBC News）》指出，對俄軍來說，拿下此地的兩大重要性在於，進逼不遠處的戰略要地巴赫姆特、利用礦坑坑道滲透烏軍控制地，另外也可切斷巴赫姆特和斯拉夫揚斯克（Sloviansk）之間的重要補給線。

英國國防部10日戰情報告指出，俄國和瓦格納部隊4天來對蘇勒答爾取得了戰術進展，「很可能控制了該聚落大部份地區」，戰事一部分焦點是掌握全城地下總長約200公里的廢棄鹽礦坑道，因為雙方可能都擔心這些龐大的坑道會被對方用於滲透防線後方地區；不過，英國國防部認為，即使蘇勒答爾即將被俄國拿下，俄國也不太可能能夠立即奪下巴赫姆特，因為烏軍在該地的防線穩固。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法