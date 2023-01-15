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    和死神賽跑！ 中國民眾從海外瘋搶Paxlovid

    由於Paxlovid目前仍無法納入中國醫保，僅能自費購買，但中國國內Paxlovid價格被炒到天價，許多中國民眾為了讓自家重症病人用藥，不得不從海外非正規管道獲取Paxlovid。（路透）

    由於Paxlovid目前仍無法納入中國醫保，僅能自費購買，但中國國內Paxlovid價格被炒到天價，許多中國民眾為了讓自家重症病人用藥，不得不從海外非正規管道獲取Paxlovid。（路透）

    2023/01/15 13:47

    〔即時新聞／綜合報導〕中國疫情持續蔓延，美國輝瑞藥廠生產的抗武漢肺炎病毒藥物倍拉維（Paxlovid）目前仍無法納入中國醫保，僅能自費購買，不過Paxlovid供不應求狀況十分嚴重，價格也都被炒到天價。而許多中國民眾為了讓自家重症患者用藥，不得不「各顯神通」，從海外非正規管道獲取Paxlovid，有中國民眾感嘆，這就像「和死神賽跑」。

    根據《美國之音》報導，住在美國加州的黃小姐表示，目前在微信的海外華人群組中都在討論「如何在美國拿到Paxlovid並安全寄回國」，身邊的朋友想盡辦法把要寄回中國，同時還要避免被退貨、查禁。黃小姐表示：「先是透過各種方法在這邊拿到藥。然后買點保健品，把封口很小心的打開，把藥剪成一小粒一小粒的混在保健品裡面，然後再把保健品封上，接著再買點感冒藥什麼的寄回去，『救命的藥都弄得跟做賊一樣』。」

    住在上海、時常到海外出差的溫先生則說，他透過好友在海外獲取一些Paxlovid，藥物已經都寄給家裡有重症患者的朋友家，有不少人吃了Paxlovid都恢復得很快，但目前Paxlovid的數量根本不夠，只能盡力幫朋友們透過各種管道獲取藥物。

    溫先生質疑：「這個藥為什麼這麼缺？因為官員們人手一份，然後還有很多給領導送禮的，他們囤積後造成這種藥的進一步稀缺。」溫先生也強調：「不管誰拿到，這藥確實有用，全國人民瘋搶，就是跟死神在賽跑，跟時間在賽跑，搶救這些老人家。」

    湖南省居民陳燕慧則提到，目前農村應對疫情就是把新冠肺炎當作感冒，沒有任何的藥物存在，更別說Paxlovid。陳燕慧質疑，將特效藥納入醫保是政府的責任，而官媒為了防止疫情肆虐，耗盡大量人力才力來作一系列措施，但鬆綁防疫措施後疫情大爆發，中央卻拿不出在全世界都有效的特效藥給民眾服用，當然是不合理的。

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