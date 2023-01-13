為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    哈利憶母黛妃生前買Xbox要送他......遊戲機2001年才推出

    哈利王子在回憶錄稱母親黛安娜王妃生前曾買Xbox要送他，但Xbox直到2001年才問世。（法新社）

    哈利王子在回憶錄稱母親黛安娜王妃生前曾買Xbox要送他，但Xbox直到2001年才問世。（法新社）

    2023/01/13 11:52

    〔即時新聞／綜合報導〕哈利王子（Prince Harry）在回憶錄《備胎》（Spare，暫譯）大爆皇室內幕，出版後民眾瘋搶成為英國有史以來銷售速度最快的非虛構類書籍，不過自書出版後，回憶錄內許多內容都被質疑，其中包含哈利王子稱母親黛安娜王妃生前曾買Xbox給他，但Xbox直到2001年才問世。

    綜合外媒報導，哈利在回憶錄《備胎》中提到，1997年母親黛安娜王妃挑選了Xbox遊戲機作為他的13歲生日禮物，卻在他生日前一個月因車禍不幸過世，遊戲機是由阿姨轉交給他。

    可是該說法立刻遭到外界質疑，初代Xbox是在2001年才推出，1年後才在英國販售，不過也有人表示，哈利可能記錯電視遊樂器機種，緩頰稱「畢竟他當年才13歲，又遭逢巨大創傷。」

    另外，哈利回憶錄中還指出，當他與梅根的戀情曝光，媒體盯上梅根，為了梅根父親的安全，梅根主動掏錢買一張從墨西哥飛往英國的紐西蘭航空頭等艙機票，要父親立刻來英國，不過相關說法卻遭紐西蘭航空打臉，紐航表示公司從未開通過該航線，且他們只有經濟艙跟商務艙，而沒有頭等艙。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    哈利、梅根紀錄片將上架 預告片驚爆英王室「骯髒遊戲」
    2022/12/06 11:19

    哈利、梅根紀錄片將上架 預告片驚爆英王室「骯髒遊戲」
    英國王室更新順位 哈利王子與妻子梅根「遭降級」倒數第3、第2
    2022/09/28 12:57

    英國王室更新順位 哈利王子與妻子梅根「遭降級」倒數第3、第2
    搶先英國女王！「她」是首位見到哈利王子女兒的王室成員
    2022/02/16 12:50

    搶先英國女王！「她」是首位見到哈利王子女兒的王室成員
    哈利王子看超級盃 「女伴」竟非老婆大人梅根
    2022/02/15 12:03

    哈利王子看超級盃 「女伴」竟非老婆大人梅根

    除舊佈新 醫師分享抗空污濾病毒神器
    國際今日熱門

    2023春節專區

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播