哈利憶母黛妃生前買Xbox要送他......遊戲機2001年才推出

哈利王子在回憶錄稱母親黛安娜王妃生前曾買Xbox要送他，但Xbox直到2001年才問世。（法新社）

2023/01/13 11:52

〔即時新聞／綜合報導〕哈利王子（Prince Harry）在回憶錄《備胎》（Spare，暫譯）大爆皇室內幕，出版後民眾瘋搶成為英國有史以來銷售速度最快的非虛構類書籍，不過自書出版後，回憶錄內許多內容都被質疑，其中包含哈利王子稱母親黛安娜王妃生前曾買Xbox給他，但Xbox直到2001年才問世。

綜合外媒報導，哈利在回憶錄《備胎》中提到，1997年母親黛安娜王妃挑選了Xbox遊戲機作為他的13歲生日禮物，卻在他生日前一個月因車禍不幸過世，遊戲機是由阿姨轉交給他。

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可是該說法立刻遭到外界質疑，初代Xbox是在2001年才推出，1年後才在英國販售，不過也有人表示，哈利可能記錯電視遊樂器機種，緩頰稱「畢竟他當年才13歲，又遭逢巨大創傷。」

另外，哈利回憶錄中還指出，當他與梅根的戀情曝光，媒體盯上梅根，為了梅根父親的安全，梅根主動掏錢買一張從墨西哥飛往英國的紐西蘭航空頭等艙機票，要父親立刻來英國，不過相關說法卻遭紐西蘭航空打臉，紐航表示公司從未開通過該航線，且他們只有經濟艙跟商務艙，而沒有頭等艙。

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