黎智英律師團見英國外交高官 港府跳腳、中英又槓上

黎智英遭港府起訴「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」與「發佈煽動刊物」罪，案件已延至今年9月開審，若遭定罪恐被囚終身。（法新社）

2023/01/11 22:47

〔編譯陳成良／綜合報導〕英國首相蘇納克的發言人10日證實，英國外交部主管印太事務的國務大臣屈維里安（Anne-Marie Trevelyan）已與壹傳媒創辦人黎智英的法律團隊會面。對此，中國外交部駐港特派員公署11日發表聲明表達強烈不滿和，而港府先前也就此呼籲英國別干涉香港內部事務。

擁有香港籍與英國籍的黎智英，遭港府起訴「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」與「發佈煽動刊物」罪，已被收押2年，他原欲聘請英國人權律師歐文（Tim Owen）代表他出庭，案件原訂於去年11月1日開審，但中國最高立法機構、全國人民代表大會常務委員會後來裁定，香港特首有權禁止外國律師參與國安相關審判，此案因而延至今年9月開審。

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此案罪名成立，現年75歲的黎智英恐在獄中度過餘生。黎智英的英國律師團日前致函英國首相蘇納克，希望在黎智英9月受審前進行緊急會面，商討可確保黎智英獲釋的方法。

蘇納克辦公室10日證實，黎智英的律師團隊當天已跟屈維里安會面。英國沒有透露會面內容或結果，但強調英國外交部「向黎智英提供支援已有一段時間」，並重申英國政府一直清楚表明，香港當局必須停止針對包括黎智英在內的民主派聲音。

港府10日深夜回應，表示強烈反對外國政府就黎智英案的干預以及對港府的不實指控和批評，並警告，被告若勾結外國政治力量逃避司法審判，極可能構成「藐視法庭罪」。

中國外交部駐港特派員公署發言人11日稱，針對媒體報導英方外交部門官員會見黎智英所謂國際律師團隊，並發表干預香港事務言論，是干預香港法治，斥英方是非不分為嫌疑犯提供支持，是毫無底線的雙重標準鬧劇。

另據英國廣播公司（BBC）報導，人在台灣的黎智英28歲兒子黎崇恩（Sebastien Lai）表示，其父20多年來為爭取香港民主放棄了許多，「當英國把香港還給中國時，確實承諾了民主」，如今更不該身陷囹圄。黎崇恩認為，父親擁護我們視為理所當然、神聖不可侵犯的價值而被關押，他未曾犯下任何罪行，「把他關進大牢才是犯罪，視而不見和默不作聲才是罪行」。

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