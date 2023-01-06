暫停交易逾18月 香港壹傳媒1/12下市

在香港國安法陰影下，壹傳媒集團十二日起將失去在港上市地位，股票再無法進行買賣。圖為二○二一年六月壹傳媒旗下蘋果日報宣布停刊，向讀者告別。（路透檔案照）

2023/01/06 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕由目前身陷囹圄的香港大亨黎智英創辦、在港區國安法實施後淪為當局打壓目標的新聞媒體集團「壹傳媒」，將於十二日從香港交易所下市，股票將無法在港交所交易。

股東損失7.65億港幣

法國國際廣播電台（RFI）指出，此事意味黎智英和持有近三成股份的小股東，共損失七．六五億港幣（約卅億台幣），相關案例足以證明國安法給予港府足以扼殺私有產權和法治傳統的有力武器。

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下市股票仍屬有效

壹傳媒四日表示，去年底接獲香港聯合交易所通知，稱經港交所上市委員會審議後決定，壹傳媒將自十二日起從香港股市下市，即十一日為最後上市日；下市後的壹傳媒股票仍屬有效，但不可再在港交所進行交易，壹傳媒也不再受上市規則監管。壹傳媒指出，目前無意就下市決定向聯交所申請覆核。

根據香港證券交易規定，上市委員會得取消任何股票暫停交易十八個月且無法證明有能力恢復交易的公司上市資格。壹傳媒股票在二○二一年六月十七日暫停交易，迄今已超過十八個月，最後股價為○．二九港幣，市值為七．六五億港幣。壹傳媒約八成收益來自旗下香港蘋果日報，但該報因資金斷鏈已被迫於二○二一年六月廿四日停刊停業。

香港在二○二○年六月實施港區國安法，一個月後，壹傳媒創辦人黎智英就被以港區國安法下的勾結外國勢力罪與煽動罪遭到逮捕，此外港警還突擊該公司位於將軍澳的總部，公司其他高層以及香港蘋果日報的多名高層也陸續被捕。

壹傳媒股價曾在二○二○年黎智英首次被捕日因港人力挺而大漲，最高達到一．九六港幣。黎智英現已根據國安法遭到起訴，預定九月審訊。

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