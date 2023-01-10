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    「地表最大宗教集會」麥加朝覲全面解禁 沙國解除人數上限

    今年沙烏地阿拉伯正式揮別疫情，全面鬆綁6月朝覲的人數限制。（法新社資料照）

    今年沙烏地阿拉伯正式揮別疫情，全面鬆綁6月朝覲的人數限制。（法新社資料照）

    2023/01/10 17:53

    〔中央社〕「地表上最大宗教集會」朝覲活動過去因疫情而停辦兩年後，去年僅18到65歲已完整接種疫苗、無慢性疾病的穆斯林獲准參加。今年沙烏地阿拉伯正式揮別疫情，全面鬆綁6月朝覲的人數限制。

    沙烏地阿拉伯朝覲和副朝部（Ministry of Hajj & Umrah）部長拉比阿（Tawfiq al-Rabiah）昨天在首都利雅德告訴記者，朝聖活動將「恢復至COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前的狀態，沒有任何年齡限制」。沙國國營阿拉伯電視台（Al Arabiya）指出，今年朝覲季節計於6月26日展開。

    朝覲是伊斯蘭界的年度盛事。根據可蘭經，麥加朝聖是伊斯蘭信仰中5大必修功課之一。任何一位穆斯林只要條件許可，一生中至少應前往麥加（Mecca）朝拜先知穆罕默德（Prophet Muhammad）一次。2019年約有250萬人參加。

    2020年全球遭疫情海嘯席捲，為了不讓朝覲成為病毒超級溫床，沙烏地阿拉伯限制外國人參加，國內也僅約一千人朝覲；防疫措施於2021年放寬，當時約6萬名完整接種疫苗的沙烏地公民或居民參加。

    獨立新聞媒體「中東之眼」（Middle East Eye）指出，去年不到90萬名朝聖者進入聖地麥加和麥地那（Medina），包括約78萬名外國人。遊客必須接種疫苗並須出示COVID-19採檢陰性的證明。

    沙烏地阿拉伯2022年10月做出歷史性決定，允許女性在沒有男性監護人的情況下參加朝覲。

    麥加朝聖共有5個聖地要一一朝拜。朝聖第一階段是前往麥加以東數公里遠的米納山谷（Mina）朝拜，最後須攀登阿拉法特山（Mount Arafat）山頂。2015年兩大群朝聖客為參加「擲石驅魔」儀式而同時抵達米納的十字路口時，因推擠造成2300人死亡，含464名伊朗人。

    伊朗政府指責沙烏地籌辦活動疏失，若干朝聖者將事件歸咎於附近一條道路遭關閉，現場人流管理不善。

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