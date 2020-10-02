武漢肺炎》睽違7個月 聖地麥加重新開放朝聖

沙國聖地麥加每年總能吸引上百萬穆斯林前來朝聖，受到疫情影響，原先沙國政府禁止大批民眾入內，不過4日起將逐步解禁，民眾屆時將能再次到麥加朝聖。（歐新社）

2020/10/02 22:48

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情造成許多國家祭出封鎖令，不過沙烏地阿拉伯今日宣布，自週日（4日）起，將重新開放聖城麥加（Mecca），會依照三階段進行開放，也會進行定期消毒，可望再次吸引全球數百萬人湧入朝聖。

綜合外媒報導，沙國的聖地麥加每年總會吸引全球數百萬的穆斯林前來朝聖，然而沙國政府為了避免疫情的擴大，因此早在今年3月時，便禁止國民及旅客造訪麥加，而重新開放也是睽違7個月以來傳出的最好消息。

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由於疫情仍在發酵，沙國政府稱將分三階段「逐步開放」麥加朝聖。沙國朝覲部長班騰（Mohammed Benten）說明，初始每天僅開放沙國公民6000名人次進入朝聖，自18日起將增加名額至1萬5000人次，且同時能允許4萬人次在清真寺禱告。

第三階段則自11月1日起，屆時才會開放外國民眾入內朝聖，名額上限也來到2萬人，且允許6萬人同時能進入清真寺。

沙國內政部表示，恢復朝聖的決策，是為了實現「國內外穆斯林的願望」，而稍早於今年7月時，僅允許開放1萬名穆斯林能參加朝聖活動，與去年的250萬名穆斯林朝聖的場面大相逕庭。

目前沙國政府也會採取一系列的預防措施，如大清真寺內，在每組朝覲的民眾前後間都將定期消毒，防止大批民眾在朝聖時受到感染，醫療隊也會常駐當地，避免緊急狀況發生。

根據今日《coronatracker》的數據統計，沙國單日確診數新增481例，累積確診數33萬5578例，死亡人數4823例。

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