促德國同意援烏「豹-2」主戰車 法國、波蘭聯手施壓

德國一直稱要軍援烏克蘭，但遲遲未交付戰車給烏軍。圖為德國現役「豹-2A7」型戰車。（法新社資料照）

2023/01/10 17:43

〔編譯陳成良／綜合報導〕德國「豹-2」系列主戰車（MBT）是烏克蘭當前最殷切期盼得到的戰場利器之一，但德國迄今未點頭，各國要援烏這款利器，也須先獲得德國授權。在德國最終同意向烏克蘭提供「貂鼠式」（Marder）步戰車後不到一週，柏林面臨的壓力越來越大，被要求加快步伐並同意援助烏克蘭現代主戰車。

美國政治新聞網站「政客」（Politico）9日報導，法國和波蘭正在施壓德國為基輔配備強大的「豹-2」（Leopard 2）主戰車，而據報導，英國正在考慮提供約10輛「挑戰者2式」主戰車給烏克蘭。 如果英國這樣做，這將使柏林更難掩飾目前不想單獨提供重型武器援助烏克蘭的論點。

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一位法國官員告訴Politico，巴黎正在對德國施加壓力，希望在22日法德峰會之前，與柏林達成一項協議，將「豹式」戰車派往烏克蘭。

類似的壓力也來自波蘭，它希望在西方夥伴之間形成一個廣泛聯盟，共同將「豹-2」交給烏克蘭。波蘭副外交部長雅布隆斯基（Pawel Jablonski）9日告訴波蘭公共廣播電台，「我們鼓勵其他國家組成一個廣泛聯盟，向烏克蘭轉移更現代化的戰車，例如豹式戰車。」

「豹-2」已經在德國、西班牙、波蘭、希臘、丹麥和芬蘭等眾多國家服役，這將使盟國能夠聯合組織戰車和所需彈藥的運送，並合作進行所需的維護和修理。

報導引述熟悉相關討論的法國官員說，「烏克蘭人非常想要豹式戰車，因為整個歐洲都有大量庫存。」

「豹-2」是主要服役於德國聯邦國防軍的主戰車，總共有A1到A7等多個型號，公認是當今性能最優秀和均衡的主戰車之一，其中「豹-2A4」是最大規模生產的「豹-2」家族成員，分成8批於1985年到1992年間生產，所有更老的版本也都順便升級成A4，該型有許多實質改變，包含自動滅火防爆系統、全數位射控電腦支援新型彈藥等。

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