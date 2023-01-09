人不如牛！北韓優先餵養牛隻 農民配給減半

美媒引述消息透露，北韓共同農場農民在這個冬季僅收到往年一半的糧食配給，但他們飼養的牛隻卻有充足飼料可吃。圖為開城特別市開豐郡農場。（法新社檔案照）

2023/01/09 15:41

〔編譯孫宇青／綜合報導〕《自由亞洲電台》（RFA）7日引述北韓內部消息指出，為了確保下一次農作收成充足，北韓政府在這個冬季發放大量飼料餵養負責耕作的牛隻，但農民收到的糧食配給卻減半。

報導指出，北韓南部平安南道孟山郡（Maengsan）的消息人士透露，當地多個共同農場都在這個冬季接收大量餵養牛隻的飼料，但因去年收成不佳，農民的糧食配給僅剩往年的一半，「農場收到100公斤的玉米粒、玉米稈，是給共同農場的牛隻吃的；農民都在抱怨牛的待遇比人還好、牛比人重要。」

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有不願具名的農夫則說，他們1年365天都在工作，但只收到200天的糧食。據了解，以兩江道金正淑郡（Kimjongsuk）為例，每座共同農場有300至400名農民，分成4到6組，每組又分成5到6個小隊，每個小隊負責飼養3到6頭牛。

消息人士還表示，這個冬季北韓的氣溫經常低於零度，隨著食物愈來愈稀少，很多人都不見蹤影，相信不是被餓死就是被凍死。

RFA也接獲北韓各地有兒童死在街上的消息，甚至有些受雇中的民眾寧可捨棄家園，到偏遠地區靠狩獵和捕魚為生，因為他們也買不起食物。

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