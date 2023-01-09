為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    人不如牛！北韓優先餵養牛隻 農民配給減半

    美媒引述消息透露，北韓共同農場農民在這個冬季僅收到往年一半的糧食配給，但他們飼養的牛隻卻有充足飼料可吃。圖為開城特別市開豐郡農場。（法新社檔案照）

    美媒引述消息透露，北韓共同農場農民在這個冬季僅收到往年一半的糧食配給，但他們飼養的牛隻卻有充足飼料可吃。圖為開城特別市開豐郡農場。（法新社檔案照）

    2023/01/09 15:41

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕《自由亞洲電台》（RFA）7日引述北韓內部消息指出，為了確保下一次農作收成充足，北韓政府在這個冬季發放大量飼料餵養負責耕作的牛隻，但農民收到的糧食配給卻減半。

    報導指出，北韓南部平安南道孟山郡（Maengsan）的消息人士透露，當地多個共同農場都在這個冬季接收大量餵養牛隻的飼料，但因去年收成不佳，農民的糧食配給僅剩往年的一半，「農場收到100公斤的玉米粒、玉米稈，是給共同農場的牛隻吃的；農民都在抱怨牛的待遇比人還好、牛比人重要。」

    有不願具名的農夫則說，他們1年365天都在工作，但只收到200天的糧食。據了解，以兩江道金正淑郡（Kimjongsuk）為例，每座共同農場有300至400名農民，分成4到6組，每組又分成5到6個小隊，每個小隊負責飼養3到6頭牛。

    消息人士還表示，這個冬季北韓的氣溫經常低於零度，隨著食物愈來愈稀少，很多人都不見蹤影，相信不是被餓死就是被凍死。

    RFA也接獲北韓各地有兒童死在街上的消息，甚至有些受雇中的民眾寧可捨棄家園，到偏遠地區靠狩獵和捕魚為生，因為他們也買不起食物。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    北韓糧食缺口預估達86萬噸 急需進口或援助
    2022/05/31 13:53

    北韓糧食缺口預估達86萬噸 急需進口或援助
    遭習近平斷糧？北韓下令進口中國糧食 中方不批准出口
    2021/09/25 18:00

    遭習近平斷糧？北韓下令進口中國糧食 中方不批准出口

    春節維安啟動！讓民眾平安歡喜過年
    「苦難的行軍」再度上演？ 金正恩：今年糧食嚴重不足
    2021/06/19 20:58

    「苦難的行軍」再度上演？ 金正恩：今年糧食嚴重不足
    南韓邊境養豬場全面檢疫 未檢出豬隻感染非洲豬瘟
    2019/06/05 16:47

    南韓邊境養豬場全面檢疫 未檢出豬隻感染非洲豬瘟

    3類心房顫動 中風的風險有差嗎？
    國際今日熱門

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播