XBB.1.5肆虐紐約 上月死亡率增30％ 平均每日30人病逝

Omicron新型變異株XBB.1.5強襲美國，紐約上月因染疫而死亡的人數激增30%，平均每天約有30人因染疫病逝，當局呼籲民眾盡快接種疫苗或加強劑。（法新社）

2023/01/09 12:28

〔即時新聞／綜合報導〕Omicron新型變異株XBB.1.5強襲美國，美國疾病控制與預防中心（CDC）去年底指出，「XBB.1.5」相關的染疫率在12月從4%飆升至40%，美媒消息指出，紐約上月因染疫而死亡的人數激增30%，平均每天約有30人因染疫病逝，當局呼籲民眾盡快接種疫苗或加強劑。

據《紐約郵報》報導，免疫逃逸能力更強的新型變異病毒10月時就已在美國現蹤，據統計，紐約去年光是12月單月就有915人因染疫死亡，換算下來平均每天約有30人死亡，11月總共也有664人因染疫死亡，相當於當地的病逝人數1個月就飆升了30%，12月的死亡數據也達到2022年2月以來的最高水平。

請繼續往下閱讀...

紐約州衛生部統計，截至11月1日，有2846人因染疫住院，其中307人在重症監護室。到了12月30日，則激增至3960人住院，並有413人在重症監護室。1月5日時則又增至4157人住院。

根據美國CDC的數據顯示，自2020年初以來，紐約州已有超過7.7萬人因染疫死亡，且有87%是60歲以上的長者，針對近期疫情迅速升溫，專家表示民眾有點放鬆警惕，但目前武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）仍是公共衛生官員的主要關注點，每天在紐約州及美國、世界各地仍有人因染疫死亡，為此官員也呼籲，接種疫苗或加強劑可顯著防止重症或住院，相較於沒接種疫苗的人，有打疫苗的人因染疫死亡的可能性要低18倍以上。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法