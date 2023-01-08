「魔王株」XBB.1.5香港現蹤！ 中國開國門 港過境關口湧人潮

香港落馬洲邊境關口1月8日湧入大量人潮。（路透）

2023/01/08 18:29

〔編譯陳成良／綜合報導〕香港7日新增1萬5850例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診病例，較前1天下降約2成，確診病例中包括509例輸入病例，並首次發現最具傳染性的Omicron變異分支XBB.1.5毒株輸入病例。

另一方面，中國8日開放國門，與香港起重開邊界，由香港入境中國時不再需要進行核酸檢測，香港也將入境中國的關卡由增加至7個，其中，落馬洲站關卡8日湧現大量人潮，特首李家超視察時表示，將會把關卡增加至14個，希望中港往來盡快恢復疫情前正常生活。

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綜合港媒報導，香港衛生防護中心7日公佈，香港出現的首宗XBB.1.5是輸入病例，患者是一名自英國抵港的24歲女子，她已接種2劑疫苗。報導稱，香港記錄的XBB病例中，輸入病例累計有227例，包括該例XBB.1.5，本地病例有173例。

XBB.1.5正在歐美掀起新一波疫情，已迅速成為美國主流毒株，佔總確診數40%以上，並已在全球29個國家現蹤。世界衛生組織稍早表示，XBB.1.5是至今發現「免疫逃脫能力」最強的Omicron亞變種毒株，即是最具傳染性，但沒有證據顯示可引發更嚴重病情。XBB.1.5患者多數出現類似感冒的症狀，與Omicron的症狀相似。

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