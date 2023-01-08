中國放寬防疫國際憂 泰國要求外國旅客須出示疫苗接種證明

原本宣布邊境完全開放的東南亞觀光重鎮泰國改口稱，將要求外國旅客在飛抵泰國之前，必須出示已完整接種武肺疫苗的證明，此舉顯然是針對中國而來。圖為曼谷素萬那普機場移民警察。（路透）

2023/01/08 21:39

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國去年12月初鬆綁清零政策，導致國內染疫和病死人口激增，並宣布自1月8日開始放寬防疫政策，開放民眾出國旅遊，這讓各國如臨大敵。根據路透報導，原本宣布邊境完全開放的東南亞觀光重鎮泰國7日改口稱，將要求外國旅客在飛抵泰國之前，必須出示已完整接種武肺疫苗的證明，顯然是針對中國而來。

泰國民航局（CAAT）表示，從9日開始，所有在當日飛抵泰國的外國旅客，必須證明他們完整接種了武肺疫苗，或者出示他們已在6個月內從武肺病毒中康復的證明信函，未接種疫苗的旅客則須出示醫療證明，解釋他們未接種疫苗的原因。

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CAAT表示，航空公司將負責在乘客登機前檢查文件，並在其官網站上公布了不同類型的 武肺疫苗所需接種劑量的清單。CATT表示，新措施將至少持續到1月底。

泰國去年10月取消了疫苗接種要求，但隨着中國鬆綁清零政策後重新開放邊境，泰國恢復了疫苗接種要求。與歐美等國家陸續公布對中國旅客加強武肺檢測措施不同，東南亞國家先前紛紛宣布不會有任何入境檢測，以張開臂膀歡迎中國旅遊。但如今泰國改弦易轍，其他東南亞國家是否跟進泰國，已引發關注。

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