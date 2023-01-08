逾千帳戶猛批防疫秋後算帳 遭微博暫停或關閉

中國網民猛批政府防疫政策，卻面臨秋後算帳。新浪微博近日表示，已暫停或關閉1000多個批評政府防疫措施的用戶帳戶。 （美聯社）

2023/01/08 15:46

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國先前堅持防疫清零政策，在引爆民怨和大規模抗議浪潮後，又於去年12月初倉促鬆綁清零政策，導致疫情亂象叢生，遭到不少網民在社群媒體猛批，卻面臨中國政府秋後算帳。新浪微博近日表示，已暫停或關閉1000多個批評政府防疫措施的用戶帳戶。

根據美聯社報導，新浪微博指出，該公司已處理12854起違規行為，包括針對防疫政策攻擊專家、學者和醫務工作者，並對1120個帳戶祭出臨時或永久關閉處罰。

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中國政府在很大程度上依靠醫學界為其嚴厲的封鎖、檢疫措施和大規模檢測辯護，但去年12月初，中國政府突然放棄這些措施，導致染疫人數激增，並使醫療資源極度緊繃，引發網民強烈批判，而遭到當局盯上。中國共產黨不允許直接批評，並對言論自由施加嚴格限制。

新浪微博發布聲明指出，該公司將「繼續加大對各類違法內容的排查和清理力度，為廣大用戶營造和諧友好的社區環境」。

中國網民的批評主要集中在無限制的外出限制上，這些限制使人們被限制在家中數週之久，有時沒有足夠的食物或醫療服務。對於任何檢測呈陽性或與此類人有過接觸的人，都必須在方艙醫院進行觀察的要求，也引起了眾怒，這些設備簡陋的醫院多半過度擁擠、食物和衛生條件差。

中國實施清零政策導致的社會和經濟代價，最終在北京和多個城市引發了罕見的「白紙運動」抗議，可能是促使中共迅速放鬆嚴格防疫措施的重要原因。

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