麥卡錫1票之差苦吞第14敗！共和黨議員當場爆衝突

眾議員羅傑斯（Mike Rogers）衝向投關鍵棄權票的蓋茲，隨後羅傑斯被眾議員修德森（Richard Hudson）拉住。（美聯社）

2023/01/07 12:55

〔即時新聞／綜合報導〕美東時間週五，美國眾議院持續進行議長投票戰，共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）繼第13輪落敗後，第14輪再度以1票之差落敗，共和黨議員在眾議院也因此發生口角衝突。

綜合外媒報導，雖然第13輪投票落敗，但麥卡錫得票數相對過去幾輪已有所提升，因此他在第14輪投票前曾信心滿滿，然而投票結果卻出乎意料，麥卡錫拿下216票，民主黨領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）則拿到全黨支持的212票，另外兩位共和黨議員比格斯（Andy Biggs）以及喬丹（Jim Jordan）各拿下兩票，並有兩張棄權票，然而按規定，如果其中一張棄權票是投給麥卡錫，他便能拿下議長寶座。

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由於票數太過敏感，共和黨眾議員也疑似出現口角衝突，據《CNN》報導，共和黨眾議員蓋茲（Matt Gaetz）投下關鍵棄權票後，麥卡錫走向他並與他交談，隨後被拍到蓋茲手指指向麥卡錫，另一位眾議員羅傑斯（Mike Rogers）則衝向蓋茲，隨後羅傑斯被眾議員修德森（Richard Hudson）拉住。

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