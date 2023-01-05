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    軍情動態》今年交貨！波蘭430億搶購美M1A1戰車 反制俄威脅

    因應俄國軍事威脅，波蘭本月4日再向美國購買第二批艾布蘭戰車。（路透）

    因應俄國軍事威脅，波蘭本月4日再向美國購買第二批艾布蘭戰車。（路透）

    2023/01/05 17:43

    〔即時新聞／綜合報導〕自去年2月24日俄羅斯入侵烏克蘭後，周邊國家便高度警戒，尤其是先前曾遭飛彈波及的烏克蘭鄰國波蘭。為因應俄國軍事威脅，波蘭國防部長布拉查克（Mariusz Blaszczak）本週三（4日）簽署一份軍購協議，確定購買新一批美國的M1A1「艾布蘭主戰戰車」（Abrams main battle tanks），今年即可開始交付。

    根據美國《國防新聞週刊》（Defense News） 報導，有鑑於俄國對烏國的侵略行動，波蘭去年4月就與美方簽約購入250輛升級後的M1A2艾布蘭（M1A2 Abrams）戰車，該批軍購預計2025至2026年交付。本月4日，波蘭防長又在首都華沙（Warsaw）維索拉區（Wesola）一座軍事基地簽署一份價值14億美元（約新台幣430億元）的協議，購買第二批艾布蘭戰車，預計今年開始交付116輛M1A1艾布蘭（M1A1 Abrams）戰車。待前述兩批軍購全數到位，波蘭將擁有366輛艾布蘭戰車。

    報導指出，出席昨天簽署儀式的有美國駐波蘭使團副團長兼烏克蘭特別工作小組主任勞頓（Daniel Lawton），以及駐紮在波蘭東南部、靠近烏國邊境的美國陸軍第101空降師副師長盧巴斯（John Lubas）將軍。兩國官員完成簽署儀式後表示，波蘭是第一個接收艾布蘭戰車的歐洲盟友，隨著烏俄戰爭持續延燒，該交易將加強波蘭與北約的東部戰線。

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