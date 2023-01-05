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    疫情海嘯襲來 自中國入境南韓旅客落地篩檢陽性率突破30％

    根據南韓最新統計，中國入境旅客陽性率已經攀升到31.5%。（路透）

    根據南韓最新統計，中國入境旅客陽性率已經攀升到31.5%。（路透）

    2023/01/05 13:07

    〔即時新聞／綜合報導〕隨中國放鬆武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）防疫政策，新一波疫情可能隨著中國旅客再襲全球，日、韓為中國觀光旅遊首選，祭出嚴格防疫政策因應；根據南韓最新統計，中國入境旅客陽性率已經攀升到31.5%。

    根據南韓統計，中國入境外籍旅客落地篩檢新制上路第2天，陽性率已經達到26%，而《韓聯社》引述南韓疾病管理廳今（5）日公告最新數據，自中國入境旅客4日（即落地篩檢新制上路第3天）的落地篩檢陽性率已經一口氣突破30%，來到了31.5%，3天平均陽性率為26.1%。

    統計指，1924名來自中國的入境人員4日飛抵仁川國際機場，其中327名短期居留外籍人員在機場接受核酸檢測，共有103例確診，佔當天境外輸入病例總數的70%以上。

    南韓2日起要求中國旅客行前四十八小時進行PCR檢測，或行前24小時進行抗原檢測，確認陰性後才能登機赴韓，抵達後還須做落地檢測，陽性率日日攀高，還有1名40多歲中國男旅客在機場篩測確診後，於前往隔離設施過程中上演「大逃亡」鬧劇。

    《韓聯社》指，今（5）日起，自中國入境旅客須出示行前核酸陰性證明，落地檢陽性率有望降低。

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