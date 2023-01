畫面曝！17歲少女反服儀規定闖車賽 遭16人壓車身毒打痛毆

2023/01/05 12:14

〔即時新聞/綜合報導〕伊拉克一名17歲少女日前誤闖當地的機車聚會,然而卻遭到16名男子毒打。少女受害影片被放在網路上,引來大量網友憤慨,輿論發酵後,警方出面表示已將16人全數逮捕。然而這群加害者表示,是少女違反了服儀規定,且當地的機車聚會只能有男性參加,因此才會下毒手。

根據每日星報,日前網路流傳一則伊拉克17歲少女遭到多名男子毆打的影片,可以看到少女沒有穿戴「合宜」的當地服裝,被一群男子尾隨,最後推倒在車身圍毆毒打。影片一出,引發當地人的譴責,警方收到消息後,隨即逮捕眾人。警方表示,事件發生在伊拉克蘇來馬尼(Sulaimani)最不安全、最混亂的郊區華納(Hwana)。

當地警方發言人Sarkawt Ahmed說明,參與襲擊的16名男子辯稱,引發衝突的原因是,當時正舉辦的機車賽事禁止女子進入,且該名少女穿著不合宜,會模糊焦點,讓目光從機車賽本身轉向女子的身體,一時間看不下去才會動手打人。據悉,少女目前沒有生命危險。而影片底下引來大量網友批評道,「這種野蠻的社會應該盡快死亡」、「這完全與自由的人類價值背道而馳」、「當局應該採取嚴肅的行動」。

A shocking video in which tens of teenage males brutally attack a girl while calling her a 'whore' because she reportedly wanted to watch a motorcycle racing in a neighbourhood in Sulaimani in Kurdistan Region earlier today has gone viral: pic.twitter.com/DzUiAMrVWl