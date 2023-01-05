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    畫面曝！17歲少女反服儀規定闖車賽 遭16人壓車身毒打痛毆

    伊拉克16名男子圍毆一名少女，只因女子沒有穿著「合宜」服裝出現在當地機車賽事。（圖片擷取自推特@KurdistanWatch）

    伊拉克16名男子圍毆一名少女，只因女子沒有穿著「合宜」服裝出現在當地機車賽事。（圖片擷取自推特@KurdistanWatch）

    2023/01/05 12:14

    〔即時新聞／綜合報導〕伊拉克一名17歲少女日前誤闖當地的機車聚會，然而卻遭到16名男子毒打。少女受害影片被放在網路上，引來大量網友憤慨，輿論發酵後，警方出面表示已將16人全數逮捕。然而這群加害者表示，是少女違反了服儀規定，且當地的機車聚會只能有男性參加，因此才會下毒手。

    根據每日星報，日前網路流傳一則伊拉克17歲少女遭到多名男子毆打的影片，可以看到少女沒有穿戴「合宜」的當地服裝，被一群男子尾隨，最後推倒在車身圍毆毒打。影片一出，引發當地人的譴責，警方收到消息後，隨即逮捕眾人。警方表示，事件發生在伊拉克蘇來馬尼（Sulaimani）最不安全、最混亂的郊區華納（Hwana）。

    當地警方發言人Sarkawt Ahmed說明，參與襲擊的16名男子辯稱，引發衝突的原因是，當時正舉辦的機車賽事禁止女子進入，且該名少女穿著不合宜，會模糊焦點，讓目光從機車賽本身轉向女子的身體，一時間看不下去才會動手打人。據悉，少女目前沒有生命危險。而影片底下引來大量網友批評道，「這種野蠻的社會應該盡快死亡」、「這完全與自由的人類價值背道而馳」、「當局應該採取嚴肅的行動」。

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