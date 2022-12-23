疑私吞帳款 男慘遭私刑圍毆致死

新北市三重驚傳圍毆致死命案，阮姓、萬姓兩嫌（紅圈）良心不安，帶命危陳男送醫，仍回天乏術。（記者吳仁捷翻攝）

2022/12/23 05:30

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市三重區昨發生私刑毆打致死命案，廿一歲陳姓男子被懷疑侵吞公司帳款兩百萬元，遭專營二胎借貸的租賃車行負責人蘇姓男子，夥同四名員工將陳男押回公司，以球棒、木棍亂棒毆打致昏迷，動手者雖將陳男送醫仍回天乏術，警方昨逮蘇男等五嫌，正擴大追查。

昨凌晨一時許，三重警分局接獲新北聯醫三重院區報案，陳男遭毆打致死，當時協助送醫的廿二歲阮姓、萬姓男子見事情鬧大了，都嚇到待在醫院不敢離去；二男向警方稱，公司在三重經營租賃車行二胎債務，廿七歲蘇姓負責人懷疑陳男侵吞、挪用公司兩百萬元公款，找來他們二人及廿二歲李姓、廿五歲蘇男等四名員工，將陳男從蘆洲住處押回公司。

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兩嫌良心不安抬送醫 回天乏術

嫌犯說原本只想給陳男一點教訓，但眾人越打越眼紅，甚至以球棒重擊陳男頭部，直到驚覺陳男倒地昏迷，眾人擔心打死人，一哄而散，阮、萬兩嫌因良心不安，將陳男抬上車送醫，但陳男傷重，到院前失去呼吸心跳，醫院雖極力搶救仍回天乏術，死者四肢、身軀都有遭毆打瘀傷，檢警昨相驗懷疑內出血致命，將解剖釐清死因。

警方除當場逮協助送醫的阮男、萬男，另循線逮李姓、蘇姓兩名動手同夥，晚間逮獲主使的蘇姓主嫌，朝殺人罪偵辦，並釐清是否有隱情及他人涉案。

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