為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    疑私吞帳款 男慘遭私刑圍毆致死

    新北市三重驚傳圍毆致死命案，阮姓、萬姓兩嫌（紅圈）良心不安，帶命危陳男送醫，仍回天乏術。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市三重驚傳圍毆致死命案，阮姓、萬姓兩嫌（紅圈）良心不安，帶命危陳男送醫，仍回天乏術。（記者吳仁捷翻攝）

    2022/12/23 05:30

    〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市三重區昨發生私刑毆打致死命案，廿一歲陳姓男子被懷疑侵吞公司帳款兩百萬元，遭專營二胎借貸的租賃車行負責人蘇姓男子，夥同四名員工將陳男押回公司，以球棒、木棍亂棒毆打致昏迷，動手者雖將陳男送醫仍回天乏術，警方昨逮蘇男等五嫌，正擴大追查。

    昨凌晨一時許，三重警分局接獲新北聯醫三重院區報案，陳男遭毆打致死，當時協助送醫的廿二歲阮姓、萬姓男子見事情鬧大了，都嚇到待在醫院不敢離去；二男向警方稱，公司在三重經營租賃車行二胎債務，廿七歲蘇姓負責人懷疑陳男侵吞、挪用公司兩百萬元公款，找來他們二人及廿二歲李姓、廿五歲蘇男等四名員工，將陳男從蘆洲住處押回公司。

    兩嫌良心不安抬送醫 回天乏術

    嫌犯說原本只想給陳男一點教訓，但眾人越打越眼紅，甚至以球棒重擊陳男頭部，直到驚覺陳男倒地昏迷，眾人擔心打死人，一哄而散，阮、萬兩嫌因良心不安，將陳男抬上車送醫，但陳男傷重，到院前失去呼吸心跳，醫院雖極力搶救仍回天乏術，死者四肢、身軀都有遭毆打瘀傷，檢警昨相驗懷疑內出血致命，將解剖釐清死因。

    警方除當場逮協助送醫的阮男、萬男，另循線逮李姓、蘇姓兩名動手同夥，晚間逮獲主使的蘇姓主嫌，朝殺人罪偵辦，並釐清是否有隱情及他人涉案。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    社會今日熱門

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播