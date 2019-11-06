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離譜判決！ 少女吸毒遭輪姦 渣男不算性侵改判性虐待

示威者聚集於西班牙首都馬德里，主張該案兇嫌應依性侵罪名接受審判。（路透）

示威者聚集於西班牙首都馬德里，主張該案兇嫌應依性侵罪名接受審判。（路透）

2019-11-06 15:45:58

〔即時新聞／綜合報導〕這款離譜判決！2016年5名西班牙男子涉嫌在廢棄工廠趁著14歲少女失去意識時對其輪姦，最新判決近日出爐，巴塞隆納法院撤銷5人性侵罪名，改以量刑較輕的性虐待輕判，理由是受害者沒有反抗。此判決再度點燃西班牙女性怒火，各年齡層女性走上街頭，要求給予此案兇手正確的罪名和懲罰。

示威者手舉抗議標語，對不公平的判決表示不滿情綠。（路透）

示威者手舉抗議標語，對不公平的判決表示不滿情綠。（路透）

綜合外媒報導，巴塞隆納法院主張，受害少女當時因酒和毒品作用，意識並不清醒，無法確定當下是否曾同意與5嫌發生性關係，更沒有反抗、拒絕的行為，且5嫌也未使用暴力、恐嚇手段，因此依據西班牙法律以刑責較輕的性虐待量刑，而非依性侵害罪名量刑。除此之外，5人中竟有2人完全無罪，受害者則得1.2萬歐元（約新台幣40.7萬元）賠償。

數百名示威者走上馬德里街頭為受害少女聲援，其中也有男性示威者。（美聯社）

數百名示威者走上馬德里街頭為受害少女聲援，其中也有男性示威者。（美聯社）

此判決引起當地女性的憤怒，當地週一晚間，以女性為多數的數百名示威者聚集於西班牙首都馬德里，主張該案兇嫌應依性侵罪名接受審判。各年齡層的示威者高呼「這是性侵，不是性虐」及「妳不是孤單的」口號聲援受害少女，更高舉寫著「拒絕父權司法（Enough patriarchal justice）」等標語表達不滿情緒。

社群媒體上，來自逾40個城市的聲援者則透過發出具有「#EnoughPatriarchalJustice」標籤的貼文為這項行動聲援；同為女性的現任巴塞羅那市長阿達．柯洛（Ada Colau）也加入此行列，在推特上譴責該案不合理的審判，強調這是這項判決相當過分，更批父權司法體系永遠不明白，「只有『要』才是『要』」。

對此，受害少女本人也將提出上訴，為自己發聲。事實上，本案與西班牙2016年奔牛節「狼群」輪姦案情況相似，在長達一年的示威活動後，西班牙最高法院今年才推翻先前的輕判，改以性侵罪處「狼群」5人15年有期徒刑。

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