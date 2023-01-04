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    聽到吐！ 瑞典夫妻募資要買斷「洗腦耶誕曲」版權 封存200萬年

    有對十分厭惡耶誕節經典神曲《去年耶誕節》（Last Christmas）的瑞典夫妻，近期公開募資試圖將該歌曲的版權買斷。示意圖，圖與新聞事件無關。（路透）

    有對十分厭惡耶誕節經典神曲《去年耶誕節》（Last Christmas）的瑞典夫妻，近期公開募資試圖將該歌曲的版權買斷。示意圖，圖與新聞事件無關。（路透）

    2023/01/04 14:25

    〔即時新聞／綜合報導〕無論再好聽的歌曲，若是經常聽到也會是令人想抓狂，近期有對瑞典夫妻公開募資，試圖買斷耶誕節經典神曲《去年耶誕節》（Last Christmas）版權並「封存200萬年」，然而這對夫妻想買斷的理由，並非是多麼熱愛這首琅琅上口的應景歌曲，而是因為他們非常厭惡每年耶誕節都得聽到它！

    綜合外媒報導，自1984年發售至今的經典耶誕歌曲《去年耶誕節》，一直深受眾多男女老少的喜愛，但對於來自瑞典哥德堡（Gothenberg）的夫妻托馬斯（Tomas）與漢娜（Hannah）來說，這首每年耶誕節必播出的歌曲，已經讓他們討厭到決定發起募資，並將募得的資金買下該曲的版權，接著將它封存後再禁止播放。

    妻子漢娜表示，她13年前曾在英國牛津（Oxford）的一家咖啡店打工賺取生活費，而老闆常在聖誕節期間休假，不過他有在店裡留下一張收錄「熱門耶誕歌曲」的CD合輯，並且在店內循環播放，令連同她在內的所有員工聽到快崩潰，「老闆不常在店裡，所以他完全無法理解在工作時，耳邊整天聽到第111次播放《去年耶誕節》時所感受到的痛苦」。

    據報導指出，目前這對夫妻已從327人手中募得6萬2100美金（約新台幣188萬元），不過他們仍有很長的路要走，因為《去年耶誕節》的版權目前高達約1500萬到2500萬美元左右（約新台幣4.5到7.5億）。不過這對夫妻表示，為了讓世界從此擺脫這首歌，他們會盡可能募得能與版權方談判的金額，且若是成功買斷，他們打算將主錄音帶倒進芬蘭的一座核廢料場裡，「在那裡它至少可以被存放200萬年」。

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