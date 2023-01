俄動員兵上傳自拍照 導致軍營被烏軍鎖定空襲

2023/01/04 11:54

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭戰爭仍在持續中,近日有消息指出,位在赫爾松地區的薩吉(Sahy)鎮,被俄軍當作軍營的鄉村俱樂部遭到烏克蘭武裝部隊以遠程武器轟炸,許多俄軍因此死亡。

美國智庫外交政策研究所(FPRI)專精俄羅斯戰情的資深研究員勞勃.李(Rob Lee)在推特PO出一段影片,影片中的鄉村俱樂部被炸得滿目瘡痍,殘骸內有一些俄軍的個人物品散亂其中,勞勃.李在推文中表示「被俄軍佔領的赫爾松薩吉鎮鄉村俱樂部,在烏克蘭空襲後的鏡頭。」

勞勃.李在另一則推文中指出,1名俄羅斯的動員兵在俄羅斯社群網站VK貼了與俄羅斯軍事情報局(GRU)第10特種部隊的成員合照與鄉村俱樂部其他的相片,導致烏克蘭武裝部隊能快速辨認與定位,並以遠程武器準確的攻擊。

Anatomy of an OPSEC failure. A Russian volunteer posted photos on VK in Sahy, Kherson Oblast with member of the GRU's 10th Spetsnaz Brigade. He left the location tagging on, which makes it very easy to geolocate the Grand Prix country club from the tiles.https://t.co/NrnmXC0HtP pic.twitter.com/DG8AtMObY2