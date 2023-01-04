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    俄動員兵上傳自拍照 導致軍營被烏軍鎖定空襲

    俄軍上傳多張照片的其中一張。（圖擷自推特）

    俄軍上傳多張照片的其中一張。（圖擷自推特）

    2023/01/04 11:54

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭戰爭仍在持續中，近日有消息指出，位在赫爾松地區的薩吉（Sahy）鎮，被俄軍當作軍營的鄉村俱樂部遭到烏克蘭武裝部隊以遠程武器轟炸，許多俄軍因此死亡。

    美國智庫外交政策研究所（FPRI）專精俄羅斯戰情的資深研究員勞勃．李（Rob Lee）在推特PO出一段影片，影片中的鄉村俱樂部被炸得滿目瘡痍，殘骸內有一些俄軍的個人物品散亂其中，勞勃．李在推文中表示「被俄軍佔領的赫爾松薩吉鎮鄉村俱樂部，在烏克蘭空襲後的鏡頭。」

    勞勃．李在另一則推文中指出，1名俄羅斯的動員兵在俄羅斯社群網站VK貼了與俄羅斯軍事情報局（GRU）第10特種部隊的成員合照與鄉村俱樂部其他的相片，導致烏克蘭武裝部隊能快速辨認與定位，並以遠程武器準確的攻擊。

    被拿來當作軍營的鄉村俱樂部被烏軍炸得殘破不堪。（圖擷自推特）

    被拿來當作軍營的鄉村俱樂部被烏軍炸得殘破不堪。（圖擷自推特）

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