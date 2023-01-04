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    中國央企全面壟斷Paxlovid 獨厚高官不管平民死活

    美國輝瑞公司生產的口服抗武漢肺炎病毒藥Paxlovid，被中國央企「中國醫藥集團公司」全面壟斷，據稱黑市價格暴漲到約9萬台幣以上。（路透檔案照）

    美國輝瑞公司生產的口服抗武漢肺炎病毒藥Paxlovid，被中國央企「中國醫藥集團公司」全面壟斷，據稱黑市價格暴漲到約9萬台幣以上。（路透檔案照）

    2023/01/04 08:30

    〔國際新聞中心／綜合報導〕英國《金融時報》上月披露，中國有權有錢的菁英階層，正在囤積美國輝瑞公司（Pfizer）生產的口服抗武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）病毒藥Paxlovid，不僅影響醫療資源分配，也讓染疫的一般民眾難以獲得治療，自由亞洲電台（RFA）3日進一步指稱，目前Paxlovid的中國市場許可，被中央直屬企業「中國醫藥集團公司」全面壟斷，原裝Paxlovid在部分地區的黑市價格暴漲到2萬人民幣（約9萬台幣）以上，還被當成行賄品。

    據報導，Paxlovid自上月14日起獲准大批量進入中國市場，並在輝瑞堅持下，將價格降到2000人民幣以下，以自費藥品的形式有限進入醫療市場。根據中國醫藥發布的合作資訊，這場由官方臨時主導的開放時限僅約11個月，並不排除因其他原因而終止。

    然而，對於數以億計的普通感染者而言，這個可以救命的藥物依然遙不可及。知情人士透露，由於官方進口的Paxlovid根本是杯水車薪，不得不讓人質疑「中國醫藥」，以及這些利益鏈上的相關者，利用疫情牟取暴利，無視人命。

    曾多次幫助急需的患者郵購印度仿製藥（學名藥）的前紅十字會高官任瑞紅說，原廠Paxlovid第一批進口5萬盒，後來說是進了65萬盒，據說在北京某些醫院可以自費2400人民幣取得，醫療保險是開不出來的，「就那麼65萬盒，你想北京3000萬人口，天津多少萬人口？你就這麼分，再進來這個速度，等到發到你手裡，該死的都死了。想不通他們這波操作是個甚麼意思。」

    匿名資深醫界人士告訴RFA，目前造成Paxlovid極度緊缺的原因，一是各地醫院獲得的配額極少，以湖北省武漢市中心醫院為例，截止上月27日，該院做為武漢、甚至整個湖北的重點醫院，有住院病人3012人，包括重症1821人，但每天獲得的配額僅20盒，只有住院患者才能申請使用該藥，還得通過醫院審核。

    據報導，在武漢全市範圍裡，上月中旬醫務人員和護工的感染率就超過7成，許多醫護人員家裡的老者就是高危人士，卻無法取得該藥。但那些在幹部病房，特別是享受特殊醫療保障的高幹，卻可以輕易拿到該藥，有症狀就服用，引發許多醫務人員強烈不滿。

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