美國遊樂園「摩天輪故障竄火花」 乘客受困車廂影片曝光

美國佛羅里達州一處遊樂園區日前發生摩天輪故障意外，62名乘客當時卡在半空中動彈不得，所幸最後全數獲救，無人傷亡。（圖擷取自「@BillyCorben」推特）

2023/01/03 09:43

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛羅里達州一處遊樂園區於日前爆出設施故障，導致62名乘客被困在摩天輪包廂中，卡在半空動彈不得。警消到場解救受困者，園方於事後發聲明表示，摩天輪將暫時關閉，在佛羅里達州遊樂設施檢查員確定摩天輪無異狀後再對外開放。

綜合外媒報導，2022年12月31日，位於美國佛羅里達州奧蘭多的圖標遊樂園區（ICON Park）驚傳摩天輪設施故障，62名乘客被迫卡在122公尺高的半空中無法移動。奧蘭治郡消防隊表示，他們在當天傍晚接獲園區停電，趕往現場後以手動方式轉動方向盤，以便讓消防人員營救乘客。

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據悉，這場救援行動持續近3小時，所幸無人在意外中受傷。其中一名乘客貝克（Robin Baker）向媒體透露，當摩天輪的燈熄並停止運行時，她已快到最高點，往下看發現火焰、火花和煙霧不斷冒出；她猜測事發原因應和發電機爆炸有關。

事發後，園區稱技術團隊正在維修摩天輪，且會根據相關章程請佛羅里達州的遊樂設施檢查員進行查驗，關於重新開放摩天輪的相關資訊將公布在社群平台和官網。

#BREAKING: People trapped on 400-foot ferris wheel at Icon Park in Orlando after it lost power tonight. This is the same theme park where 14-year-old Tyre Sampson fell to his death from the FreeFall Drop Tower Ride last March. https://t.co/7wu08r9Fx8 pic.twitter.com/pLvjvWXZJS — Billy Corben （@BillyCorben） January 1, 2023

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