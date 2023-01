美國遊樂園「摩天輪故障竄火花」 乘客受困車廂影片曝光

2023/01/03 09:43

〔即時新聞/綜合報導〕美國佛羅里達州一處遊樂園區於日前爆出設施故障,導致62名乘客被困在摩天輪包廂中,卡在半空動彈不得。警消到場解救受困者,園方於事後發聲明表示,摩天輪將暫時關閉,在佛羅里達州遊樂設施檢查員確定摩天輪無異狀後再對外開放。

綜合外媒報導,2022年12月31日,位於美國佛羅里達州奧蘭多的圖標遊樂園區(ICON Park)驚傳摩天輪設施故障,62名乘客被迫卡在122公尺高的半空中無法移動。奧蘭治郡消防隊表示,他們在當天傍晚接獲園區停電,趕往現場後以手動方式轉動方向盤,以便讓消防人員營救乘客。

據悉,這場救援行動持續近3小時,所幸無人在意外中受傷。其中一名乘客貝克(Robin Baker)向媒體透露,當摩天輪的燈熄並停止運行時,她已快到最高點,往下看發現火焰、火花和煙霧不斷冒出;她猜測事發原因應和發電機爆炸有關。

事發後,園區稱技術團隊正在維修摩天輪,且會根據相關章程請佛羅里達州的遊樂設施檢查員進行查驗,關於重新開放摩天輪的相關資訊將公布在社群平台和官網。

#BREAKING: People trapped on 400-foot ferris wheel at Icon Park in Orlando after it lost power tonight. This is the same theme park where 14-year-old Tyre Sampson fell to his death from the FreeFall Drop Tower Ride last March. https://t.co/7wu08r9Fx8 pic.twitter.com/pLvjvWXZJS