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    「全球最高」自由落體遊樂設施釀悲劇 美14歲少年摔死

    美國佛州奧蘭多ICON遊樂園，24日驚傳一名14歲青少年，從號稱全球最高的「奧蘭多自由落體」設施摔下，送醫後傷重不治。圖為「奧蘭多自由落體」設施。（美聯社）

    美國佛州奧蘭多ICON遊樂園，24日驚傳一名14歲青少年，從號稱全球最高的「奧蘭多自由落體」設施摔下，送醫後傷重不治。圖為「奧蘭多自由落體」設施。（美聯社）

    2022/03/26 20:22

    〔即時新聞／綜合報導〕美國佛州奧蘭多ICON遊樂園，24日驚傳一名14歲青少年，從號稱全球最高的「奧蘭多自由落體」設施摔下，送醫後傷重不治。

    綜合外媒報導，美國佛羅里達州奧蘭多（Orlando, Florida）「地標」遊樂園（ICON Park）24日晚間驚傳14歲青少年桑普森（Tyre Sampson），在乘坐號稱全球最高的「奧蘭多自由落體」（Orlando Free Fall）遊樂設施時，從高空滑出座位，當場摔下地面造成重傷，送醫後不治。

    當地社群媒體25日貼出案發影片，影片中該設施一邊旋轉一邊上升至頂點後落下，少年約在半空中該設備煞車時滑出座位，重摔至地面。

    報導指出，少年滑出座位的詳細原因仍受警方調查中，但該設施所屬公司總監斯廷（John Stine）表示，將全力配合警方調查，釐清事發原因，但他也強調，該設施自去年耶誕節開放以來，先前未曾傳出任何問題。

    「奧蘭多自由落體」號稱是全球最高的自由落體遊樂設施，單次可乘載30餘名遊客，上升至約130公尺處後，以約110公里的時數急速落下。因此，遊樂設施安全分析顧問馬汀（Ken Martin）指出，由於此類設施下半部（煞車時）將承受巨大的G力，因此其固定防護十分重要。

    相關影片請見：

    影片中一邊旋轉一邊上升至頂點後落下，少年約在半空中該設備煞車時滑出座位，重摔至地面。（圖取自臉書）

    影片中一邊旋轉一邊上升至頂點後落下，少年約在半空中該設備煞車時滑出座位，重摔至地面。（圖取自臉書）

    設施安全分析顧問馬汀（Ken Martin）指出，由於此類設施下半部（煞車時）將承受巨大的G力，因此其固定防護十分重要。圖為地標遊樂園（ICON Park），右方柱體為該自由落體設施。（美聯社）

    設施安全分析顧問馬汀（Ken Martin）指出，由於此類設施下半部（煞車時）將承受巨大的G力，因此其固定防護十分重要。圖為地標遊樂園（ICON Park），右方柱體為該自由落體設施。（美聯社）

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