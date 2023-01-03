比利時宣布檢測中國入境班機廢水 籲旅客自行篩檢

中國武漢肺炎疫情近期迅速升溫，許多國家陸續加嚴入境管制措施，比利時2日也宣布，為防止疫情擴散及監測新型變異株，將針對中國入境班機的廢水進行檢測。圖為示意圖。（路透）

2023/01/03 08:31

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情近期迅速升溫，許多國家陸續加嚴入境管制措施，比利時2日也宣布，為防止疫情擴散及監測新型變異株，將針對中國入境班機的廢水進行檢測。

中國境內疫情近期不斷擴散，上月底又突然宣布本月8日起全面解封，恢復中國公民出境旅遊，引發外界擔憂，許多國家紛紛對來自中國的旅客祭出入境防疫限制，包含加拿大、澳洲分別在去年12月31日及本月1日宣布，將要求中國旅客出示病毒採檢陰性證明，摩洛哥更直接禁止所有中國旅客入境。至於馬來西亞將採檢飛機廢水樣本，美方也計畫實施。

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比利時政府於2日也宣布，有鑑於中國染疫人數激增，為防止疫情擴散及監測新型變異株，將針對中國入境班機的廢水進行檢測。比利時也要求來自中國的旅客，在入境後7天出現COVID-19症狀時自行篩檢，但不會強迫中國旅客執行這項措施。

比利時國家公共衛生研究院「Sciensano」病毒學家范胡克（Steven Van Gucht）表示，檢測廢水是一個額外的監測目標，可用來驗證從中國收到的數據是否準確，並指有些搭機乘客並不會使用機上的廁所，強調此舉並非是為了追蹤人員，而是為了獨立追蹤中國正在發生的事情。

針對此議題，歐盟理事會也將在4日對於協調應對措施舉行會談。比利時衛生部長范登布羅克（Frank Vandenbroucke）在發布該國的新措施時也指出，針對中國確診病例激增，歐盟必須制定適用整個聯盟範圍的政策。

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