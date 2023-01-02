要動用核武了？ 俄宣布3款戰略轟炸機投入戰爭

Tu-22M3「逆火」遠程轟炸機。（取自俄羅斯空天軍官網）

2023/01/02 21:16

〔編譯陳成良／綜合報導〕國際傳真社（Interfax）報導，俄羅斯空天軍遠程航空司令部指揮官科比拉什（Sergei Kobylash）1日正式宣布，空天軍可攜帶核武的Tu-95MS「熊式」、Tu-160「白天鵝」以及Tu-22M3「逆火」等3款遠程戰略轟炸機，今年將投入對烏克蘭的「特別軍事行動」。

科比拉什中將表示，在相關作戰和戰鬥訓練過程中，俄空天軍計劃動用這3款遠程轟炸機，而遠程航空兵在2023年的最重要任務，仍然是保持高水平的戰備狀態、戰鬥訓練、航空裝備和武器的適用性，以及發展新型現代化軍事裝備。

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空天軍是2015年由俄國空軍與航太防衛軍合併的軍種。Interfax報導稱，空天軍的遠程轟炸機隊，是俄羅斯「核三位一體」（nuclear triad）的一環，能夠發射核飛彈和傳統飛彈，特別是Tu-95MS曾在2022年10月的演習中，被用於實施報復性核打擊。

報導稱，今年俄羅斯空天軍的遠程航空兵，將接收首批最新升級款的Tu-95MSM以及Tu-22M3戰略轟炸機，其中Tu-22M3（北約代號「逆火」，Backfire）是一種可變翼、超音速的遠程戰略和海上打擊轟炸機，分析家認為，它的出現，代表了戰爭的重大升級，該型轟炸機在冷戰時期就頗受北約忌憚，它具有高速與高載彈量的性能，飛行高度很高，不可能利用肩射飛彈擊落。

「Tu-22M3M」主要升級為配備新型引擎，並升級航電系統，武器酬載量也獲得提升，可配備各式新型飛彈。

此外，據稱升級的Tu-95MSM（北約代號「熊」，Bea）將能夠攜帶8枚巡弋飛彈，比過去4枚增加1倍，並且有新的飛行控制、導航和通訊系統，大大延長飛機的使用壽命。

科比拉什曾透露，這些升級後的遠程轟炸機，都將重新配備新型高超音速巡弋飛彈。

完成升級的Tu-95MSM可攜帶8枚長程巡弋飛彈。（圖擷取自UAC推特）

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