什麼都要搶！靜注人免疫球蛋白在中國大缺貨

中國民眾搶購靜脈注射用人免疫球蛋白（pH4），從藥局的進貨價一瓶約1350台幣，被炒作到售價可達約7600台幣。（取自網路）

2023/01/02 05:57

〔即時新聞／綜合報導〕中國感染武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）人數暴增，民眾搶購囤積藥品自保，除了美國輝瑞公司生產的口服藥Paxlovid在黑市價格暴漲，現在連靜脈注射用人免疫球蛋白（pH4）也被搶購一空，從藥局的進貨價一瓶約300多人民幣（約1350新台幣），被炒作到售價可達上千人民幣，甚至高達1700人民幣（約7600新台幣）。

據中國媒體「第一財經」和「中新經緯」等報導，靜注人免疫球蛋白是一種血液製品，是從健康者所捐獻的血漿中分離得到的濃縮免疫球蛋白製劑，可在人體中發揮防禦感染、防止自身抗體對自體的損傷、提高人體免疫功能等作用，原本在臨床上使用並不廣泛，因此醫院庫存有限，近期由於多地Omicron病毒染疫者暴增，球蛋白的效用受到吹捧，多地藥局傳出缺貨甚至斷貨消息。不過，在藥局購買球蛋白藥，需要醫師開具處方箋。

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據報導，眾多網友透過社群平台遍尋免疫球蛋白。有網友表示，「靜注人免疫球蛋白真是搶得瘋狂，到處沒有貨。」有人說，老人用免疫球蛋白提高免疫力，「本來是500多元一瓶，這個月買已經600多元了，最近想買已經沒貨了，藥店說就算有也漲到700多元了。」

據稱一名住在湖北武漢的女子因外婆感染武肺住院，急需注射免疫球蛋白，但醫院沒貨，她遍訪武漢及其老家黃石藥店後，均被告知已售罄，無奈之下只能求助在廣州、深圳的親戚好友們尋找該藥。「最後我弟弟在深圳一家藥店成功購買到了20瓶球蛋白，總共花費約1.12萬元。因為急用，又花費了1500多元的物流費，將這些藥品從深圳送到武漢。」

一名曾代理過球蛋白的藥品通路商表示，球蛋白可以發揮增強免疫作用，在已開發國家的應用較為普遍，但在武肺疫情出現前，在中國的使用率並不高，市場主要集中在廣東，尤其是潮汕地區。做為嚴格管制藥品，出廠價一瓶約300多人民幣，藥局零售價約450人民幣。

最近在若干地區，免疫球蛋白的售價被炒作至上千人民幣，除了與武肺疫情導致的需求量大增有關外，若干通路商也在囤積炒作，尤其是近半個月以來，市場囤積現象有抬頭趨勢，在一定程度上加劇市場供應緊張。此外，某些通路商在囤積過程中也會層層加價，一層可能加價50％後再進行轉讓。

然而，上海市肺科醫院呼吸科副主任醫師胡洋指出，做為從血漿中提取而來的球蛋白，主要成分是抗體；理論上來說，抗體輸入人體後，具備一定的對抗病毒效果，尤其是從感染過武肺者的血液中提取的抗體，可以發揮更大效果。不過，球蛋白輸入人體後，24小時內就會失去效果，而不能長久保持在體內，因此雖然可以用於重症治療，卻無法預防染疫。

上海市公共衛生臨床中心陳良教授團隊曾在2021年1月發表研究報告，指出靜注人免疫球蛋白在理論上可能透過增強患者免疫功能，促進武肺病毒的清除，進而改善武肺患者的臨床結局。不過，相較於標準治療組，靜注人免疫球蛋白並未明顯改善非重症患者的臨床結局。

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