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    美國小7是病毒實驗室？ 小粉紅暴動網友看傻笑瘋

    中國網友開玩笑稱美國曼哈頓7-11是病毒實驗室，沒想到卻被小粉紅當真，讓其他網友看傻笑瘋。（圖翻攝自微博）

    中國網友開玩笑稱美國曼哈頓7-11是病毒實驗室，沒想到卻被小粉紅當真，讓其他網友看傻笑瘋。（圖翻攝自微博）

    2023/01/01 14:23

    〔即時新聞／綜合報導〕中國網友日前上傳Google地圖截圖至微博，表示地圖上標記的曼哈頓7-ELEVEN是疫情「P4病毒實驗室」，貼文發布後，竟真的有小粉紅激動大罵「希望美國不要再做損害中國國家利益的事情」；另還有網友信以為真「沒想到美國人這麼明目張膽」，讓其他網友看傻眼，全笑翻。

    中國微博網友「張批話」在2022年12月29日發布文章並附上照片，稱曼哈頓這麼小的一個地方，居然有這麼多P4病毒實驗室。他還稱「我有點猶豫要不要把內部圖片放出來」，因為裡面所有內容對中國網友來說是降維打擊，也就是會拉低中國網友水準的意思。

    文章發布後，許多群情激憤的網友回覆「還敢說不是美國放的毒？」、「沒想到美國人這麼明目張膽」、「看博主的IP位置來自美國，應該是真實的消息」。而看得出來這是在嘲諷中國小粉紅的網友則笑回「你的圖已經被人拿去用了，釣魚成功」，也有人酸回「這不是P7實驗室嗎」。

    除此之外，還有網友怒罵「祝各位美國外交官們新年快樂，來年少做損害中國國家利益的事情」，讓其他網友爆笑回覆「你到底是來真的還是演的啊」、「新年第一笑，7-11損害了什麼」。

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