為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    軍情動態》伊朗也要有航艦了？ 美軍事專家曝最快2023下水

    伊朗近年在軍事能力上不斷提升，不僅提供俄羅斯自殺式無人機與彈道飛彈，也對自家軍隊大幅升級。近日傳出伊朗首艘「無人機航空母艦」最快將在2023年下水。（圖擷取自hisutton網站）

    伊朗近年在軍事能力上不斷提升，不僅提供俄羅斯自殺式無人機與彈道飛彈，也對自家軍隊大幅升級。近日傳出伊朗首艘「無人機航空母艦」最快將在2023年下水。（圖擷取自hisutton網站）

    2022/12/30 22:01

    〔即時新聞／綜合報導〕伊朗近年在軍事能力上不斷提升，不僅提供俄羅斯自殺式無人機與彈道飛彈，也對自家軍隊大幅升級。近日就傳出伊朗首艘「無人機航空母艦」最快將在2023年下水。

    美國海軍研究所（USNI）專欄作家、軍事專家薩頓（H I Sutton）今（30）日在推特上表示，伊朗軍隊「伊斯蘭革命衛隊」預計將在2023年獲得首艘「無人機航空母艦」，並表示伊朗海軍的實力正日漸成熟。

    薩頓在自己的網站中提到，伊朗海軍的「無人機航空母艦」是以大型商船改裝而成，預計將會建造兩艘，分別為夏希德穆達夫（Shahid Mahdavi）和夏希德巴蓋里（Shahid Bagheri）。

    而正在船廠內接受改裝的是一艘大型貨櫃輪「Perarin」號，其在今年5月底就進入乾船塢改裝，原有的甲板被移出，船身也被漆成伊朗海軍常用的灰色。

    從圖中可見，「Perarin」號的左舷增加了一個大型飛行甲板，將供無人機或直升機起降或停放；而受本身結構限制，「Perarin」號的改裝將無法採用傳統的航空母艦佈局。

    伊朗海軍的「無人機航空母艦」是以大型商船改裝而成，預計將會建造兩艘，分別為夏希德穆達夫（Shahid Mahdavi）和夏希德巴蓋里（Shahid Bagheri）。（圖擷取自hisutton網站）

    伊朗海軍的「無人機航空母艦」是以大型商船改裝而成，預計將會建造兩艘，分別為夏希德穆達夫（Shahid Mahdavi）和夏希德巴蓋里（Shahid Bagheri）。（圖擷取自hisutton網站）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    以色列國防部長語出驚人：可能「2到3年內」攻擊伊朗
    2022/12/29 18:28

    以色列國防部長語出驚人：可能「2到3年內」攻擊伊朗
    軍情動態》第5國！ 印度繼德國後將與日本戰機聯合演訓
    2022/12/24 20:52

    軍情動態》第5國！ 印度繼德國後將與日本戰機聯合演訓

    第九屆期貨鑽石獎開跑 表揚卓越貢獻者
    軍情動態》中國解放軍殲-20 疑升級「渦扇-15發動機」
    2022/12/23 20:42

    軍情動態》中國解放軍殲-20 疑升級「渦扇-15發動機」
    軍情動態》畫面曝光！ 日本完成RQ-4B全球之鷹首次試飛
    2022/12/22 11:23

    軍情動態》畫面曝光！ 日本完成RQ-4B全球之鷹首次試飛

    鄰市心最近水岸宅 首選「自慢藏」
    軍情動態》南海驚現不明飛行物 疑為中國監視用「平流層飛艇」
    2022/12/21 21:42

    軍情動態》南海驚現不明飛行物 疑為中國監視用「平流層飛艇」
    國際今日熱門

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播