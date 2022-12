軍情動態》伊朗也要有航艦了？ 美軍事專家曝最快2023下水

2022/12/30 22:01

〔即時新聞/綜合報導〕伊朗近年在軍事能力上不斷提升,不僅提供俄羅斯自殺式無人機與彈道飛彈,也對自家軍隊大幅升級。近日就傳出伊朗首艘「無人機航空母艦」最快將在2023年下水。

美國海軍研究所(USNI)專欄作家、軍事專家薩頓(H I Sutton)今(30)日在推特上表示,伊朗軍隊「伊斯蘭革命衛隊」預計將在2023年獲得首艘「無人機航空母艦」,並表示伊朗海軍的實力正日漸成熟。

請繼續往下閱讀...

薩頓在自己的網站中提到,伊朗海軍的「無人機航空母艦」是以大型商船改裝而成,預計將會建造兩艘,分別為夏希德穆達夫(Shahid Mahdavi)和夏希德巴蓋里(Shahid Bagheri)。

而正在船廠內接受改裝的是一艘大型貨櫃輪「Perarin」號,其在今年5月底就進入乾船塢改裝,原有的甲板被移出,船身也被漆成伊朗海軍常用的灰色。

從圖中可見,「Perarin」號的左舷增加了一個大型飛行甲板,將供無人機或直升機起降或停放;而受本身結構限制,「Perarin」號的改裝將無法採用傳統的航空母艦佈局。

***UPDATE***

Here -> https://t.co/11wQEkym9s#Iran's IRGC expected to launch first carrier in 2023. This one to be taken seriously (forget the infamous aircraft carrier shaped target barge)



Iranian naval capabilities are maturing and becoming more serious pic.twitter.com/sWgKh1iyrF