軍情動態》畫面曝光！ 日本完成RQ-4B全球之鷹首次試飛

日本航空自衛隊 RQ-4B 全球之鷹首次試飛。（圖擷自航空自衛隊 Japan Air Self-Defense Force臉書）

2022/12/22 11:23

〔即時新聞／綜合報導〕日本航空自衛隊本月15日舉行偵察中隊編成儀式，21日則試飛2015年向美國採購的第一架RQ-4B「全球鷹」（Global Hawk）無人偵察機，「全球鷹」將加強日本的監事能力，以應對與感知來自北韓與中國的外部勢力威脅。

12月21日全球鷹與日本航空自衛隊在一個未公開的地點進行首飛，這次首飛是日本今年3月收到第一架全球鷹後的8個月，該架全球鷹當時歷經18.7個小時跨太平洋飛行。

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2015年美國國務院批准，同意向日本出售3套RQ-4B Block 30（Ⅰ）與先進感測器套件、導航系統等相關設備，今年2月首架全球鷹抵達三澤空軍基地，日本航空自衛隊成立了專門部門學習、訓練、測試與操作新型的全球鷹。

全球鷹能通過國際領空窺視其他國家，並幫助日本更密切地監視領土、關注周邊的軍事活動，協助日本海軍行動。

國防巨頭集團諾斯洛普·格魯曼公司（Northrop Grumman）發布新聞稿聲稱，全球鷹將與其他日本情報資產整合，包括地面指揮與控制的單位，還會將日本加入全球鷹無人機系列聯盟的名單，名單內除了美國外，還有澳洲、南韓與北約成員國。

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