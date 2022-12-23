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    軍情動態》中國解放軍殲-20 疑升級「渦扇-15發動機」

    中國解放軍空軍裝備的「殲-20」隱形戰鬥機近日傳出再度升級，網上流傳一張與解放軍空軍現役殲-20外型不同的原型機，並被懷疑安裝最新的渦扇-15發動機。（圖擷取自Rupprecht_A推特）

    中國解放軍空軍裝備的「殲-20」隱形戰鬥機近日傳出再度升級，網上流傳一張與解放軍空軍現役殲-20外型不同的原型機，並被懷疑安裝最新的渦扇-15發動機。（圖擷取自Rupprecht_A推特）

    2022/12/23 20:42

    〔即時新聞／綜合報導〕中國解放軍空軍裝備的「殲-20」隱形戰鬥機近日傳出再度升級，網上流傳一張與解放軍空軍現役殲-20外型不同的原型機，並被懷疑安裝最新的渦扇-15發動機。

    長期研究中國戰機的德國作家「Rupprecht_A」今（23）日在推特上PO出一張照片，表示在中國社群媒體上有人拍下一張新的殲-20黃色塗裝原型機，並表示它似乎採用了新的座艙設計以及最新的渦扇-15發動機。

    關注軍機動態的台灣臉書專頁「IDF經國號」對此表示，這架原型機的座艙段變小類似於殲-35的平直隆起外型，而中國刊物《航空學報》曾說明，在研究中發現座艙後段隆起能減低阻力，並提升飛機的加速性能。

    而根據香港媒體《南華早報》19日報導，北京航空航天大學教授劉大響曾在江西南昌中國航空產業大會上透露：「中國第4代軍用小涵道比渦扇發動機，也就是推重比10，要使用在殲-20上的發動機，雖然還未裝備但是已經首飛了。」指的正是渦扇-15發動機。

    本次曝光的原型機（下）與解放軍空軍現役的殲-20（上）座艙處對比。（圖擷取自Rupprecht_A推特）

    本次曝光的原型機（下）與解放軍空軍現役的殲-20（上）座艙處對比。（圖擷取自Rupprecht_A推特）

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