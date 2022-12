白俄羅斯：一枚烏克蘭飛彈落入領土 盧卡申科已知悉

2022/12/29 20:32

〔即時新聞/綜合報導〕白俄羅斯今(29)日表示,一枚烏克蘭飛彈在當地時間上午10點至11點左右落入其領土,而俄羅斯方面已派出調查團協助調查這起事件。

綜合《法新社》、《路透》報導,根據白俄羅斯國家通訊社(Belta)消息指出,在上午10點至11點之間,一枚來自烏克蘭方向的S-300飛彈落入了白俄羅斯領土,所幸沒有造成人員傷亡,而事發後,白俄羅斯總統盧卡申科(Alexander Lukashenko)「馬上被通知」。

請繼續往下閱讀...

白通社也發布了這枚飛彈的照片,畫面中可以看到一枚飛彈「躺在」四週空蕩蕩的農田裡,但白通社沒有說明事發地點。推特上則有網友指出,這枚飛彈落入了靠近烏克蘭的布列斯特州(Brest region)。

#BREAKING Belarusian Ministry of Defense says parts of Ukrainian S-300 have fallen near Ivanava town of Brest region.



- An emergency statement by President Alexander #Lukashenko on the fall of #Ukrainian missile on the teritory of #Belarus is expected"– Belarusian mass media. pic.twitter.com/tVEmTjXRFc