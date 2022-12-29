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    白俄羅斯：一枚烏克蘭飛彈落入領土 盧卡申科已知悉

    白俄羅斯稱有一枚烏克蘭飛彈落入其領土。（擷取自推特）

    白俄羅斯稱有一枚烏克蘭飛彈落入其領土。（擷取自推特）

    2022/12/29 20:32

    〔即時新聞／綜合報導〕白俄羅斯今（29）日表示，一枚烏克蘭飛彈在當地時間上午10點至11點左右落入其領土，而俄羅斯方面已派出調查團協助調查這起事件。

    綜合《法新社》、《路透》報導，根據白俄羅斯國家通訊社（Belta）消息指出，在上午10點至11點之間，一枚來自烏克蘭方向的S-300飛彈落入了白俄羅斯領土，所幸沒有造成人員傷亡，而事發後，白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）「馬上被通知」。

    白通社也發布了這枚飛彈的照片，畫面中可以看到一枚飛彈「躺在」四週空蕩蕩的農田裡，但白通社沒有說明事發地點。推特上則有網友指出，這枚飛彈落入了靠近烏克蘭的布列斯特州（Brest region）。

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