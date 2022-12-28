阿根廷央行要將梅西印在千元紙幣上？ 當地官員這樣說……

社群平台流傳1張圖卡稱「阿根廷央行將梅西印在千元紙幣上」。事實查核機構查證後指出，傳言出處為墨西哥媒體引述阿根廷某官員的說法，但此訊息僅為該官員玩笑話，因此為錯誤訊息。（擷自查核平台）

2022/12/28 20:05

〔即時新聞／綜合報導〕2022年世界盃足球賽18日由阿根廷奪下冠軍，而近日社群平台流傳1張圖卡稱「阿根廷央行將梅西印在千元紙幣上」。事實查核機構查證後指出，傳言出處為墨西哥媒體引述阿根廷某官員的說法，但此訊息僅為該官員玩笑話，因此為錯誤訊息。

「TFC台灣事實查核中心」今（28）日發布的「事實查核報告」指出，社群平台自20日起流傳印上阿根廷球王梅西的千元紙鈔照片，並指稱「梅西將被印在紙幣上」、「據阿根廷媒體報導，為了慶祝阿根廷暌違36年第三度奪下世界盃冠軍，阿根廷中央銀行正在考慮將梅西（L.Messi）的頭像印在1000比索紙幣上」。

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查核中心表示，傳言在社群平台流傳，另有部分媒體引用出處為墨西哥媒體《El Financiero》12月20日刊出一篇西班牙文報導。據報導，阿根廷中央銀行為慶祝阿根廷奪下世界盃足球冠軍，構思發行梅西紀念紙鈔。不過報導文末指出，該慶祝方案是由阿根廷中央銀行的成員「開玩笑」的說法。

另外阿根廷查核組織《Chequeado》也說明，該傳言來自一個銀行官員隨意提起的玩笑話，但卻被廣泛報導流傳；而阿根廷央行發言人也澄清，央行目前也沒有計畫要印製梅西紙鈔、紀念幣。

查核中心綜合以上認定，訊息出處為墨西哥媒體20日的一篇報導，引述阿根廷某官員的說法，但此訊息僅為該官員玩笑話；阿根廷央行目前也沒有印製梅西紙鈔、紀念幣的計畫。

網傳阿根廷央行打算將梅西印在千元紙幣上。經查證，傳言出處為墨西哥媒體引述阿根廷某官員的說法，但此訊息僅為該官員玩笑話。（圖擷自臉書）

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