為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    阿根廷央行要將梅西印在千元紙幣上？ 當地官員這樣說……

    社群平台流傳1張圖卡稱「阿根廷央行將梅西印在千元紙幣上」。事實查核機構查證後指出，傳言出處為墨西哥媒體引述阿根廷某官員的說法，但此訊息僅為該官員玩笑話，因此為錯誤訊息。（擷自查核平台）

    社群平台流傳1張圖卡稱「阿根廷央行將梅西印在千元紙幣上」。事實查核機構查證後指出，傳言出處為墨西哥媒體引述阿根廷某官員的說法，但此訊息僅為該官員玩笑話，因此為錯誤訊息。（擷自查核平台）

    2022/12/28 20:05

    〔即時新聞／綜合報導〕2022年世界盃足球賽18日由阿根廷奪下冠軍，而近日社群平台流傳1張圖卡稱「阿根廷央行將梅西印在千元紙幣上」。事實查核機構查證後指出，傳言出處為墨西哥媒體引述阿根廷某官員的說法，但此訊息僅為該官員玩笑話，因此為錯誤訊息。

    「TFC台灣事實查核中心」今（28）日發布的「事實查核報告」指出，社群平台自20日起流傳印上阿根廷球王梅西的千元紙鈔照片，並指稱「梅西將被印在紙幣上」、「據阿根廷媒體報導，為了慶祝阿根廷暌違36年第三度奪下世界盃冠軍，阿根廷中央銀行正在考慮將梅西（L.Messi）的頭像印在1000比索紙幣上」。

    查核中心表示，傳言在社群平台流傳，另有部分媒體引用出處為墨西哥媒體《El Financiero》12月20日刊出一篇西班牙文報導。據報導，阿根廷中央銀行為慶祝阿根廷奪下世界盃足球冠軍，構思發行梅西紀念紙鈔。不過報導文末指出，該慶祝方案是由阿根廷中央銀行的成員「開玩笑」的說法。

    另外阿根廷查核組織《Chequeado》也說明，該傳言來自一個銀行官員隨意提起的玩笑話，但卻被廣泛報導流傳；而阿根廷央行發言人也澄清，央行目前也沒有計畫要印製梅西紙鈔、紀念幣。

    查核中心綜合以上認定，訊息出處為墨西哥媒體20日的一篇報導，引述阿根廷某官員的說法，但此訊息僅為該官員玩笑話；阿根廷央行目前也沒有印製梅西紙鈔、紀念幣的計畫。

    網傳阿根廷央行打算將梅西印在千元紙幣上。經查證，傳言出處為墨西哥媒體引述阿根廷某官員的說法，但此訊息僅為該官員玩笑話。（圖擷自臉書）

    網傳阿根廷央行打算將梅西印在千元紙幣上。經查證，傳言出處為墨西哥媒體引述阿根廷某官員的說法，但此訊息僅為該官員玩笑話。（圖擷自臉書）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    世足》時空旅人？ 7年前精準預言「梅西世足奪冠」 數十萬網友朝聖
    2022/12/23 19:24

    世足》時空旅人？ 7年前精準預言「梅西世足奪冠」 數十萬網友朝聖
    阿根廷被97秒追2分 梅西卻笑了？網一看秒懂：真正的強者
    2022/12/20 21:53

    阿根廷被97秒追2分 梅西卻笑了？網一看秒懂：真正的強者

    女星曝家族問題 直播保健品一夜爆賣
    世足》阿根廷世足奪冠、梅西圓夢 日本漫畫家「親繪賀圖」慶祝
    2022/12/19 17:42

    世足》阿根廷世足奪冠、梅西圓夢 日本漫畫家「親繪賀圖」慶祝
    全球注目梅西 第26戰搶大力神盃
    2022/12/15 05:30

    全球注目梅西 第26戰搶大力神盃

    啤酒花Ｘ洗髮精 清涼舒爽頂級享受
    國際今日熱門

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播