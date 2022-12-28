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    挺西方設油價上限國家和企業 俄明年2月起不賣油

    2022/12/28 03:45

    〔中央社〕針對西方國家對俄國原油設定價格上限，以制裁莫斯科入侵烏克蘭，俄羅斯今天發布總統行政命令，將從明年2月起禁止出售原油給支持對俄油設上限價格的國家和企業。

    行政命令說：「如果外國法律實體和個人的合約直接或間接採用價格上限，俄羅斯將禁止供應原油及煉油產品給這些法律實體和個人。」

    禁售原油命令明年2月1日生效，持續至7月1日。

    路透社報導，俄羅斯政府尚未設定禁售汽油和柴油等煉油產品的生效日期。

    法新社報導，行政命令還說，這項禁令可依俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的「特別決定」，准許個案豁免。

    歐洲聯盟、七大工業國集團（G7）國家和澳洲12月5日起對俄油實施每桶60美元價格上限，歐盟還禁止透過海運進口俄油，英國、加拿大、日本和美國也做出類似承諾。

    每桶60美元接近目前俄油價格，但是遠低於俄羅斯過去一年許多時候能夠獲得的價格。售油的意外收入，協助莫斯科抵銷所遭受金融制裁的衝擊。

    俄羅斯是世界第二大原油出口國，僅次於沙烏地阿拉伯，供油受阻將對全球能源供應有深遠的影響。

    俄羅斯副總理諾瓦克（Alexander Novak）23日表示，俄國明年初可能減產5%至7%石油產量、即每天可能減產50萬至70萬桶，反制西方國家對俄國原油及煉油產品所訂的價格上限。

    他告訴俄國國營電視媒體，儘管歐洲努力減少對俄國石油及天然氣的依賴，但全球各地對於俄國能源出口都有需求，莫斯科當局一直在拓展更多買家。

    諾瓦克說，要是沒有俄國能源，將很難保障全球經濟發展，並預期主導設俄氣、俄油價格上限的歐洲會出現天然氣短缺。

    俄油價格上限制裁確實打擊俄油銷量，外銷石油是俄國國家預算收入的大宗。俄油旗艦產品－波羅的海港口的俄國烏拉爾（Urals）混和原油出口量恐在12月下降達1/5。

    不過俄羅斯表示，對俄油價格設上限不會影響莫斯科在烏克蘭的軍事行動，俄國有信心會找到新買家。1111228

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