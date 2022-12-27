上個月剛滿17歲！日本知名梗圖柴犬病危 飼主推特發文集氣中

日本知名柴犬「Kabosu」26日被醫生宣告病危，其飼主佐藤敦子相當擔心，盼網友集氣陪伴牠度過難關。（圖擷取自「@kabosumama」推特）

2022/12/27 15:16

〔即時新聞／綜合報導〕風靡全世界的柴犬迷因本尊「Kabosu」上個月才迎來17歲生日，未料從平安夜開始感到身體不適被送往獸醫救治，飼主佐藤敦子26日在推特上表示「被告知Kabosu現在處病危狀態」，盼外界幫忙集氣，陪伴牠度過難關。

Kabosu上個月剛迎接17歲生日，以狗生來說，確實是高齡狗嬤了。未料佐藤敦子於日前在IG更新貼文，表示Kabosu在平安夜當日感到身體有異狀，無法自行進食、喝水，到動物醫院做血檢後被告知「健康狀況十分危急」，讓她非常擔心。

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對此，佐藤敦子26日在推特發文，表示自己將從世界各地集氣，盼藉由眾人的力量陪伴Kabosu脫離險境。許多網友在留言區替她加油打氣，其中也有台灣網友用中文寫下「早日康復」暖心留言。

Kabosu可說是全球最知名的柴犬，佐藤敦子曾替牠拍攝一張照片，在前幾年被網友分享至國外知名論壇「Reddit」意外爆紅，成為各種柴犬迷因和梗圖的主角，甚至間接催生出狗狗幣（Doge）。

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