30多年從沒見過！ 北京醫護揭慘況 院內人滿為患、加護病房全滿

中國各地疫情急速升溫，讓醫院忙得人仰馬翻。（美聯社）

2022/12/26 18:43

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國在準備不足下放寬武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）防疫措施，導致全國無力應對疫情急升。《路透》26日訪問北京及其他省份醫護人員，揭開院內人滿為患、醫護病倒、加護病房全滿等慘況。

北京私立和睦家醫院急診醫學科醫師伯恩斯坦（Howard Bernstein）表示，近期患者以前所未見的速度向醫院湧入，幾乎全是年長者，許多人都出現確診甚至肺炎症狀。

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他直言，目前加護病房、發燒門診和其他病房已全滿，但患者並非1、2天就能康復，所以病房遲遲空不下來，很多人只能在急診室苦候治療多日，醫院上下完全人仰馬翻，這是他任職30多年來從未見過的景象。

伯恩斯坦坦言，他上個月沒有看診任何一位確診者，現在卻一天為數十名確診者看病，「最大的挑戰就是我們毫無防備。」

另一家北京私立萊佛士醫院醫療主任朱塔德－柏洛（Sonia Jutard-Bourreau）也指出，現在病患人數是平常的5到6倍，都是因為地方醫院已無法接診，或想購買輝瑞抗病毒口服藥Paxlovid才前往求診。

已在北京服務逾10年的朱塔德－柏洛表示，患者的平均年齡在1週內從30歲急升至70歲，大部分人都沒有接種疫苗。她憂心，北京的疫情高峰恐怕還沒來到。

西安一名22歲王姓護理師透露，她的單位51名護理師中有45人在最近幾週確診，很多醫師也自身難保，但即使抱恙，他們仍被要求上工。

湖北一名29歲江姓護理師則表示，她的單位人員出席率僅約50％，已停止接收新病患，她甚至必須在嚴重缺乏支援下輪值16小時。

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