為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    30多年從沒見過！ 北京醫護揭慘況 院內人滿為患、加護病房全滿

    中國各地疫情急速升溫，讓醫院忙得人仰馬翻。（美聯社）

    中國各地疫情急速升溫，讓醫院忙得人仰馬翻。（美聯社）

    2022/12/26 18:43

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國在準備不足下放寬武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）防疫措施，導致全國無力應對疫情急升。《路透》26日訪問北京及其他省份醫護人員，揭開院內人滿為患、醫護病倒、加護病房全滿等慘況。

    北京私立和睦家醫院急診醫學科醫師伯恩斯坦（Howard Bernstein）表示，近期患者以前所未見的速度向醫院湧入，幾乎全是年長者，許多人都出現確診甚至肺炎症狀。

    他直言，目前加護病房、發燒門診和其他病房已全滿，但患者並非1、2天就能康復，所以病房遲遲空不下來，很多人只能在急診室苦候治療多日，醫院上下完全人仰馬翻，這是他任職30多年來從未見過的景象。

    伯恩斯坦坦言，他上個月沒有看診任何一位確診者，現在卻一天為數十名確診者看病，「最大的挑戰就是我們毫無防備。」

    另一家北京私立萊佛士醫院醫療主任朱塔德－柏洛（Sonia Jutard-Bourreau）也指出，現在病患人數是平常的5到6倍，都是因為地方醫院已無法接診，或想購買輝瑞抗病毒口服藥Paxlovid才前往求診。

    已在北京服務逾10年的朱塔德－柏洛表示，患者的平均年齡在1週內從30歲急升至70歲，大部分人都沒有接種疫苗。她憂心，北京的疫情高峰恐怕還沒來到。

    西安一名22歲王姓護理師透露，她的單位51名護理師中有45人在最近幾週確診，很多醫師也自身難保，但即使抱恙，他們仍被要求上工。

    湖北一名29歲江姓護理師則表示，她的單位人員出席率僅約50％，已停止接收新病患，她甚至必須在嚴重缺乏支援下輪值16小時。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    北京疫情爆發慘況曝光 急診爆滿無床位、1晚死數10人
    2022/12/25 09:15

    北京疫情爆發慘況曝光 急診爆滿無床位、1晚死數10人
    美記者直擊：北京近郊病患塞爆醫院 火葬場加班也燒不完
    2022/12/24 20:34

    美記者直擊：北京近郊病患塞爆醫院 火葬場加班也燒不完

    啤酒花Ｘ洗髮精 清涼舒爽頂級享受
    青島率先公布確診數「每天49到53萬」 中國疫情仍持續擴大
    2022/12/24 14:15

    青島率先公布確診數「每天49到53萬」 中國疫情仍持續擴大
    中國出現新變種病毒？臉黑、眼腫、舌黑確診者自爆奇特症狀
    2022/12/23 08:01

    中國出現新變種病毒？臉黑、眼腫、舌黑確診者自爆奇特症狀
    單日3700萬感染！網傳中國官方文件 20天累計2.48億人染疫
    2022/12/23 05:57

    單日3700萬感染！網傳中國官方文件 20天累計2.48億人染疫
    中國疫情爆發 美國務院：願分享疫苗協助控制疫情
    2022/12/21 09:37

    中國疫情爆發 美國務院：願分享疫苗協助控制疫情
    國際今日熱門

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播