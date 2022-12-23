被控殺20多人連環殺手索布拉杰出獄 尼泊爾驅逐出境

1970年代在亞洲各地殺害多名年輕外籍人士的法國連環殺手索布拉杰（Charles Sobhraj）今天自尼泊爾獲釋出獄，搭機離開加德滿都。（法新社）

2022/12/23 22:51

〔中央社〕曾於1970年代在亞洲各地殺害多名年輕外籍人士的法國連環殺手索布拉杰（Charles Sobhraj）今天獲釋出獄，他已在尼泊爾的監獄服刑將近20年。

法新社報導，索布拉杰的律師在他獲釋後說，78歲的索布拉杰今天傍晚將被驅逐回法國。

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他的一生都記錄在熱門影集「蛇惑」（The Serpent）中，今天他坐著一輛藍色警車出獄，經過一群爭相推擠的記者。

法國籍的索布拉杰被載到移民拘留機構，他戴著醫療口罩、頭戴棕色毛帽並穿著藍色羽絨外套，在身穿防彈衣的警察簇擁下被護送入內。

尼泊爾最高法院21日裁定，索布拉杰應在15天內被驅逐出境。律師表示，已為他預訂了今天稍晚的出境機票。

律師指出，「尼泊爾政府希望儘快把他送回去，索布拉杰也希望這樣」，還說他會在傍晚6時搭乘卡達航空公司（Qatar Airways）的班機出境。

索布拉杰被控在亞洲殺害20多名年輕的西方背包客，通常是在他們的食物或飲料中下藥，他已在尼泊爾完成20年刑期中的19年。

泰國曾於1970年代中期對索布拉杰發出逮捕令，罪名是在巴達雅（Pattaya）的海灘上下藥殺害6名穿著比基尼的女性，索布拉杰因而有「比基尼殺手」之稱。

他也因為很會偽裝騙人而被稱為「毒蛇」，索布拉杰1980年代中期在印度因謀殺罪服刑，期間曾成功越獄，後來被逮捕並關到1997年，他在印度坐了21年牢。

索布拉杰從印度獲釋後返回法國，然後2003年在尼泊爾首都加德滿都的一家賭場被捕，且被控殺害美國背包客布朗齊（Connie Jo Bronzich），多年後又被判殺害布朗齊的加拿大友人卡瑞艾爾（Laurent Carriere）有罪。

索布拉杰自2003年起就一直在加德滿都戒備森嚴的監獄服刑。

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